Fivestory ouvre un avant-poste permanent à Southampton – WWD

Fivestory fait son show sur la route.

Le magasin spécialisé haut de gamme pour femmes acheté par la vétérane de l’industrie Karen Murray l’automne dernier, a ouvert une succursale plus petite et organisée à Southampton. Fivestory on Madison a 4000 pieds carrés d’espace de vente sur deux étages et est logé dans une maison en rangée de cinq étages construite en 1913.

Appelé Fivestory Southampton, le magasin de 900 pieds carrés du 38 Jobs Lane est proche du site d’un pop-up Murray testé dans la communauté l’été dernier. Cet emplacement temporaire, qui était ouvert du 25 juillet au 15 août, a généré plus de 100 000 $ en affaires, a-t-elle révélé, et a incité à trouver un espace permanent.

«Je sais que ma fille est là», a déclaré Murray à propos des Hamptons. «Les gens nous connaissent depuis New York et elle est maintenant dans les Hamptons et entre dans le magasin. Nous savions que nous voulions être là-bas et avoir une maison permanente. Elle a décrit le site comme «petit, mais beau et devant une cour».

Parce que le magasin de Southampton est une fraction de la taille du produit phare du 1020 Madison Avenue à East 79th Street, Murray propose un assortiment organisé dans la ville balnéaire, centré sur les vêtements décontractés et les «marques amusantes». Des maillots de bain et des couvertures de Maygel Coronel et d’autres, qui ne font pas encore partie de l’assortiment de Fivestory sur Madison, sont déjà vendus à Southampton, avec Etro, Rosie Assoulin, Dauphinette, Muse x Muse charms, Le Sirenuse Clothing, Lug Von Siga robes et Batsheva.

Murray a également inclus un «rack roulant sélectionné à la main de pièces pré-aimées et vintage» de marques telles que Pucci et Missoni ainsi que des sacs à main Prada et Dior.

Murray a ajouté un département dédié aux pièces d’occasion après avoir déménagé Fivestory de son domicile d’origine au 18 East 69th Street à Madison Avenue et East 79th Street. L’offre comprend des articles de la collection personnelle de Murray ou d’un pool limité d’amis de confiance.

Des chaussures, y compris des sandales d’Antico Setificio Fiorentino, et des accessoires sont également proposés à Southampton, a-t-elle déclaré.

Murray, dont les antécédents comprenaient le PDG de Sequential Brands et le président de VF Sportswear, a acheté Fivestory à l’automne 2019. Le magasin a été fondé par Claire Olshan et son père, Fred Distenfeld, en 2012. À la suite de la vente, Murray a choisi de déménager. de la rue latérale à Madison Avenue dans un site pris en sandwich entre Serafina Fabulous Pizza et La Maison du Chocolat qui abritait auparavant Lilly Pulitzer. Malheureusement, le déménagement a été achevé juste au moment où la pandémie a frappé et le magasin a été contraint de rester fermé jusqu’en juillet.

Murray a admis que si les affaires du produit phare étaient difficiles au début de l’année, la situation s’améliore. «Nous étions inquiets en janvier et février», a-t-elle dit, ajoutant que «le trafic était plus lent que prévu». Au plus fort de la pandémie, les New-Yorkais ont fui vers les Hamptons, Miami, Palm Beach, en Floride, ou Aspen, au Colorado, a-t-elle déclaré, mais à partir du mois dernier, ils ont commencé à retourner dans la ville.

«À la fin du mois de mars et maintenant en avril, les affaires reviennent», a déclaré Murray. «Avant, nous ne voyions peut-être qu’une personne par heure, mais maintenant, nous avons probablement cinq personnes toutes les 10 minutes. Les gens passent, découvrent le magasin – et font de nouveau du shopping. “

Elle pense que les affaires continueront de se renforcer alors que les femmes de New York qui avaient déjà fréquenté le Barneys New York maintenant fermé et Jeffrey recherchent une boutique de luxe multimarque pour femmes.

Le magasin de Southampton aura son ouverture officielle le 7 mai et Murray a déclaré qu’elle prévoyait d’organiser un événement d’ouverture le week-end du Memorial Day.