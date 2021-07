FiveThirtyEight déclare que l’accent mis sur l’obésité est une tactique des «trolls de droite» ⋆ 10z viral

FiveThiryEight a vérifié mercredi un article de la représentante républicaine de première année Marjorie Taylor Greene de Géorgie dans laquelle elle a déclaré que COVID-19 ne présentait aucun risque pour les personnes non obèses de moins de 65 ans.

Le message de Greene, illustré ci-dessous, qui reliait également à tort 6 000 décès de personnes vaccinées aux vaccins eux-mêmes, a été signalé par une étiquette « trompeuse » sur Twitter et a provoqué une suspension de 12 heures pour la députée du sud du Congrès.

FiveThirtyEight a correctement noté que les allégations de Greene concernant 6 000 décès liés au vaccin provenaient des données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montrant 6 207 décès aux États-Unis sur les plus de 163 millions de personnes vaccinées, qui n’offraient aucun lien de causalité entre le vaccin et la mort. .

Le point de vente a également inclus un contexte pertinent à la première affirmation de la membre du Congrès selon laquelle le virus ne présente aucun risque pour les jeunes ayant un poids santé. Il le fait, cependant de façon minime, comme pour toute maladie.

Le journaliste politique de FiveThirtyEight, Kaleigh Rogers, a reconnu que l’obésité augmente considérablement le risque de COVID-19, mais a ensuite qualifié l’accent mis sur l’obésité de fixation de mauvaise foi sur les «communautés de droite», sans souligner comment les individus qui vivent un mode de vie sain en l’absence les conditions sous-jacentes ont une probabilité de survie de 99%.

Rogers a écrit :

Se concentrer sur l’obésité comme s’il s’agissait du seul facteur de risque de COVID-19 sévère est une tendance parmi les communautés de droite qui combine deux fils parallèles dans les sous-cultures en ligne : la conviction de la communauté anti-vax qu’un mode de vie sain et son système immunitaire naturel sont aussi efficace comme vaccination dans la prévention des maladies et la longue fixation de la culture troll de droite sur la honte des graisses.

La fixation sur l’obésité comme s’il s’agissait du seul ou du plus important facteur de risque d’infections graves au COVID-19 n’est que la dernière en date dans la longue tradition des trolls de droite d’attaquer les personnes en surpoids en ligne. https://t.co/kQdivYUpb2 – FiveThirtyEight (@FiveThirtyEight) 28 juillet 2021

Cette «tradition de longue date», décrite par Rogers, est basée sur une analyse FiveThirtyEight Reddit, qui a révélé que les abonnés au populaire subreddit r/The_Donald étaient similaires à r/fatpeoplehate, ce dernier étant une page dédiée à la honte des graisses. Les deux sont désormais interdits.

L’obésité, cependant, fait partie des comorbidités les plus graves pour élever son profil de risque au COVID-19, conduisant généralement à une autre conduction sous-jacente pour multiplier le danger. Comme le note Rogers elle-même, une étude majeure publiée en août a révélé que les patients obèses atteints de COVID-19 par rapport à ceux d’une taille par ailleurs en bonne santé étaient 113% plus susceptibles de se retrouver à l’hôpital, 74% plus susceptibles de se retrouver en soins intensifs, et 48% plus susceptibles de mourir. Alors que Rogers indique que le tabagisme, la maladie de Parkinson et la grossesse sont des comorbidités rivales avec des risques similaires lorsqu’une personne est infectée par COVID, l’obésité est beaucoup plus répandue que tout ce qui précède et est entièrement évitable par l’intermédiaire de l’agence personnelle.

Selon le CDC, près de 14% des adultes américains de 18 ans et plus fumaient des cigarettes, un nombre en baisse depuis 2005. Cependant, en 2017-2018, le CDC a signalé que 42% des Américains étaient qualifiés d'”obèses”, une forte augmentation par rapport à 31% en 1999-2000. Plus de 70 pour cent des adultes de 20 ans et plus sont en surpoids.

Je serai le troll de droite ici. Si vous avez un poids santé, vous êtes en minorité. Plus de 70 pour cent des adultes américains de 20 ans et plus sont en surpoids. QUARANTE-DEUX pour cent sont qualifiés d’obèses. https://t.co/SRkNOKPGie – Tristan Justice (@JusticeTristan) 28 juillet 2021

Comme les fumeurs, les Américains ayant un poids santé sont minoritaires. Mais c’est une honte de la droite de distinguer l’obésité comme une comorbidité évitable au milieu d’une pandémie qui a encouragé une frénésie continue de glucides, de sucre et de Netflix ?