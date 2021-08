Fiz déteste Tyrone pour avoir dénoncé le crime de Hope .

Tyrone pense qu’il fait la bonne chose (Photos: ITV)

La colère de Fiz Stape (Jennie McAlpine) contre Tyrone Dobbs (Alan Halsall) se poursuivra dans les prochains épisodes de Coronation Street alors qu’elle découvre que Tyrone a révélé le crime de Hope (Isabella Flanagan).

Fiz passe la nuit dans une cellule de police, s’en tenant à son histoire selon laquelle elle a mis le feu à l’appartement d’Alina.

Pendant ce temps, de retour à la maison, Evelyn (Maureen Lipman) exhorte Tyrone à donner du sens à Fiz et souligne que Hope a besoin d’une aide professionnelle.

Finalement, après une conversation avec Alina (Ruxandra Porojnicu), Tyrone dit à la police que Hope a allumé le feu.

Au commissariat, la police informe Fiz qu’elle sait que sa fille a déclenché l’incendie. Malgré ses tentatives pour le nier, Fiz craque et les supplie de ne pas punir sa petite fille.

Relâché avec une mise en garde, Fiz trouve Tyrone qui l’attend.

Fiz déchaîne sa fureur et dit à Tyrone qu’il n’aurait pas dû jeter Hope aux loups.

Fiz dit à Tyrone de rester à l’écart, mais Evelyn leur rappelle qu’ils doivent expliquer à Hope que la police voudra lui parler de l’incendie.

Alors que Fiz et Ty se préparent à une conversation difficile, comment Hope réagira-t-elle lorsqu’elle sera interrogée sur l’incendie ?

Hope regrette-t-elle ses actions ?

