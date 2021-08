Fizzics, le gadget pour avoir une bière pression chez soi

Le marché nous surprend chaque jour avec de nouvelles gadgets que nous n’aurions même pas pu imaginer qu’ils existaient. Ce serait le cas, par exemple, de Fizzics, qui est sur le marché depuis quelques années et qui offre aux amateurs de bière la solution idéale chez eux. Convertissez votre boisson préférée dans la chose la plus proche d’un bar à bière. Découvrez cet appareil qui vous conduira à le déguster chez vous autrement.

Qu’est-ce que Fizzics et à quoi sert-il ?

La seule et principale fonction de cet appareil est rehausser la saveur et l’arôme de n’importe quelle bière, Grâce, entre autres, au fait qu’il parvient à réduire considérablement la quantité de CO2 dont il dispose. Et, de cette façon, les utilisateurs seront beaucoup plus satisfaits de l’expérience de boire de la bière.

C’est aussi simple d’utiliser ce gadget pour votre bière

Pour réaliser cet objectif, Fizz Il dispose d’un système simple et efficace comme celui présenté ci-dessous :

Il a la forme d’un thermos et c’est à l’intérieur qu’il faut placer la bouteille ou la canette de bière, déjà découverte. Convient aux bouteilles de grande taille. Ensuite, un tube sera inséré par l’embouchure de la bouteille puis le bouchon de l’appareil devra être abaissé.

A ce moment-là, le gadget, une fois activé avec son bouton, ce qui se chargera de créer une série de bulles très bien ce qu’ils feront, c’est améliorer à la fois l’arôme et la saveur de la boisson en question. Ainsi, le processus devient un mélange parfait entre les bulles susmentionnées, l’effervescence et les ondes de pression.

Une fois le processus terminé, ce qui est assez rapide, il ne vous reste plus qu’à appuyer sur un autre bouton, qui est celui chargé de servir la bière. Et c’est que cet appareil a également une certaine apparence d’un jeu de tir classique. Ainsi, la personne en question n’aura qu’à s’asseoir pour savourer sa boisson exquise. Et il le fera en toute certitude, car l’odeur, la saveur et le plus de mousse que vous aurez sera un vrai plaisir pour le palais.

Autres faits interessant

En plus de connaître son système d’exploitation, il est intéressant de découvrir d’autres informations intéressantes sur Fizzics. Il a été développé et créé par un groupe de chercheurs du New Hampshire, aux États-Unis. Ils n’ont pas hésité à donner un design simple, ergonomique et moderne en même temps. C’était un projet lancé par la plateforme de financement participatif Indiegogo, mais après le succès, ils ont leur propre site Web.

Ils ont plusieurs modèles et designs à votre disposition, ainsi qu’un bon assortiment d’accessoires. Grâce à son poids et sa taille, il peut être utilisé non seulement dans n’importe quelle maison mais aussi dans des lieux de divertissement et il peut même être emmené à la plage ou à la montagne si vous avez une caravane. UNE gadget pour votre bière prendre une autre dimension..