FKA Twigs et The Weeknd taquinent la collaboration « Tears In The Club »

FKA Brindilles et Le weekend se préparent à abandonner leur collaboration, « Tears in the Club » jeudi (16 décembre). « es-tu prêt pour la prise de contrôle de Capri Sun ?? nous, les bébés capri, soyons si mignons et prolifiques, mais ne nous croisez pas car nous n’oublions jamais », Twigs a tweeté lundi après-midi.

Dans d’autres nouvelles de la collaboration, The Weeknd s’est récemment associé à Post Malone pour l’icône instantanée « One Right Now ». Ils ont également récemment dévoilé le clip du morceau, réalisé par Tanu Muino.

Le blockbuster cinématographique présente le duo engagé dans une bataille sanglante, bien que leurs costumes restent impeccables et que les nuances restent sur The Weeknd, quel que soit le nombre de méchants qui lui sont lancés. Post, vêtu d’un pardessus blanc frais, a élu domicile dans un repaire futuriste, équipé d’étuis d’armes cachés intégrés aux murs.

« One Right Now » a généré près de 100 millions de streams en quelques semaines seulement. Incitant à des applaudissements critiques, Rolling Stone a écrit: « Sur la chanson à base de synthé, le couple échange des vers sur une relation infidèle et sauve la douleur en trouvant du réconfort chez les autres », et Brooklyn Vegan l’a surnommé « un hybride R&B/synthpop ». Billboard l’a mieux exprimé, « Posty livre, et il a apporté un nouveau son », le saluant comme « une chanson de rupture devenue nucléaire ».

Dans les autres actualités d’Abel, Vevo, le premier réseau mondial de vidéoclips, a publié la deuxième partie de son look annuel de fin d’année retour sur l’audience des vidéos musicales. À la fois dans le monde et aux États-Unis, « Save Your Tears » de The Weeknd est en tête de liste avec 615 millions de vues dans le monde et 102,9 millions de vues aux États-Unis.

Sorti en début d’année, la popularité de « Save Your Tears » a été alimentée par la performance massivement réussie de The Weeknd au Superbowl, une multitude de victoires aux Billboard Music Awards, aux Juno Awards et aux BRIT Awards et plus encore, résultant en une année exceptionnelle pour la star.

Écoutez le meilleur de The Weeknd sur Apple Music et Spotify.