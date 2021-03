Flambée de Covid-19: India Inc. est-elle prête pour la deuxième vague de pandémie de coronavirus?

Le gouvernement est confronté à un défi sur trois fronts: avoir une demande solide; assurer un approvisionnement continu en vaccins et disposer d’un canal de distribution de vaccins solide et bien réparti. (Source de la photo: IE)

Par Ashwajit Singh,

L’Inde connaît une forte augmentation des cas de Covid-19 avec près de 400 000 cas actifs en Inde. Ce qui est inquiétant, c’est que ce pic survient à un moment où les options de vaccination sont disponibles et un nombre élevé de doses sont administrées quotidiennement. Nul doute que cela ne suffit pas. Les obstacles à la distribution, associés aux défis de l’offre et de la demande de vaccins, peuvent faire dérailler l’objectif ambitieux du pays consistant à vacciner 250 millions de personnes avec deux doses d’ici la fin juillet 2021 (soit 3,65 millions de vaccins par jour pour les jours restants).

Le gouvernement est confronté à un défi sur trois fronts: avoir une demande solide; assurer un approvisionnement continu en vaccins et disposer d’un canal de distribution de vaccins solide et bien réparti.

La demande de vaccins a été principalement affectée en raison du facteur de peur et de l’hésitation à la vaccination. Avec une période d’attente pratiquement nulle pour l’inoculation, il n’est pas surprenant qu’il y ait des rapports faisant état d’un gaspillage de vaccins de près de 7% selon le ministère de la Santé. Malgré plusieurs assurances et engagements gouvernementaux de Bharat Biotech et SII de fournir suffisamment de doses par mois, jusqu’à présent, seulement 2,3% environ ont reçu la première dose et près de 0,5% ont reçu les deux doses au 18 mars 2021. À ce rythme, l’Inde prendra 10,8 ans pour administrer les deux doses à 70% de sa population pour atteindre l’immunité collective. Bien que, en tant que premier fabricant mondial de vaccins, l’Inde puisse avoir un meilleur accès aux vaccins que de nombreuses autres régions du monde en développement, la distribution des vaccins reste une tâche ardue.

Donc, ce qui est vraiment nécessaire, c’est un engagement plus élevé du secteur privé qui peut donner le coup de pouce indispensable pour aider à atténuer le défi de l’offre-demande-distribution …

L’assouplissement des critères d’éligibilité actuels aux vaccins peut accroître la demande. Une approche de changement de comportement collectée et coordonnée par le biais de campagnes d’information peut accroître l’acceptation et l’utilisation des vaccins. L’assouplissement des restrictions pourrait signifier un retour de la main-d’œuvre et une productivité accrue. Cela pourrait particulièrement profiter au secteur des services à forte intensité de contacts (en particulier les sous-secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie et l’aviation) qui ont connu une contraction de près de 16% au premier semestre 2020-2021 sur une base annuelle.

En mettant l’accent sur les avantages sociaux de la vaccination, une stratégie de communication efficace par les entreprises peut renforcer la campagne de vaccination. Tirer parti de la base d’abonnés de plusieurs influenceurs et célébrités qui approuvent souvent un produit / une entreprise peut motiver davantage, envoyer un message positif aux employés et à leurs familles, contribuant ainsi à briser les mythes dominants autour du vaccin. La réussite de la mission d’éradication de la poliomyélite dans le pays en est un bon exemple. L’État de l’Uttar Pradesh comptait à lui seul près de 65% des cas mondiaux de polio en 2002 avec une forte réticence à la vaccination. L’engagement agressif de l’UNICEF avec les mobilisateurs sociaux et les célébrités a grandement contribué à atténuer cette peur.

Liens formels avec les centres de santé / laboratoires; l’assurance de couvrir les coûts des vaccins pour les employés (et éventuellement les familles) éligibles au vaccin; la mise à disposition d’une installation de test Covid-19 dans les locaux par les entreprises peut également stimuler la demande de vaccins.

Avec les rapports récents faisant état d’un resserrement des vaccins dans des États comme le Karnataka, Bengaluru et Odisha, nous ne pouvons pas nous permettre d’interrompre la vaccination. Avec une demande accrue attendue, l’offre devra augmenter. Une capacité de production améliorée, des approbations accélérées, des options de vaccins alternatifs (comme Moderna, Pfizer, Sputnik V, etc.), un relooking des engagements internationaux par rapport aux priorités nationales pourraient aider. Avec des doses accrues disponibles, les entreprises peuvent être en mesure d’acheter des vaccins pour les employés sans avoir à se soucier vraiment de la pénurie et des phases de vaccination.

Il ne fait aucun doute que les vaccins doivent être disponibles à une écrasante majorité pour surmonter les problèmes d’inégalité et d’exclusion. Cependant, la plupart des problèmes du côté de l’offre ne peuvent souvent pas être résolus seuls. Un partenariat public-privé participatif et collaboratif peut être gagnant-gagnant pour tous. Par exemple, environ un lakh d’inoculateurs sont nécessaires pour la campagne de vaccination. Le secteur privé peut bien s’intégrer ici pour combler le manque de ressources en main-d’œuvre qui existe souvent dans le secteur public.

Un partenariat gouvernement-entreprise peut également aider à relever les défis de la distribution des vaccins. En plus de faciliter la montée en puissance de l’infrastructure de la chaîne du froid existante dans le pays, les entreprises peuvent aider à créer de nouveaux sites de vaccination, mobiliser les travailleurs / bénévoles pour la conduite et tirer parti de technologies telles que la blockchain et l’IoT pour assurer une livraison fluide du dernier kilomètre.

Le gouvernement, pour sa part, a également inspiré les entreprises en permettant à India Inc. de dépenser des fonds de RSE pour la vaccination Covid-19, la recherche et le développement, les campagnes de sensibilisation, etc. Les estimations indiquent que les dépenses de RSE pour l’exercice 2021 seront largement dominées avec des dépenses autour de Covid-19. Le secteur des entreprises a répondu à l’appel. Tout comme la Seconde Guerre mondiale, lorsque les constructeurs automobiles se sont tournés vers la fabrication d’avions et de chars, la crise a poussé plusieurs géants mondiaux comme Apple, Ford et Dyson à repenser leurs lignes de production pour innover et fabriquer des masques, des ventilateurs et des désinfectants, etc.

Avec le retour de la conversation sur le verrouillage et les couvre-feux nocturnes, l’Inde doit entrer dans une surmultipliée. L’annonce récente du gouvernement d’autoriser tous ceux qui ont 45 ans ou plus à compter du 1er avril est un pas dans cette direction. À l’échelle mondiale, il est prouvé que les vaccins aident. Les infections aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Israël sont considérablement réduites. Ce n’est pas le moment de s’engager dans une bataille de diplomatie vaccinale ou une surenchère. Le temps est critique car plus nous vaccinons rapidement, plus tôt nous pouvons obtenir l’immunité du troupeau, avec un risque moindre de nouvelles souches.

(L’auteur est directeur général d’IPE Global (cabinet de conseil en développement international). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.