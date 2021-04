Flambée de Covid-19: la fourniture de vaccins aux États se poursuit

Cela devait aider le gouvernement de l’État à élaborer ses propres plans d’achat conformément à la nouvelle politique en matière de vaccins qui entrera en vigueur le 1er mai.

Le gouvernement central continuera d’acheter et de fournir des vaccins Covid-19 aux États. Les États se verraient attribuer un stock de 15 jours. Le secrétaire de l’Union à la santé, Rajesh Bhushan, a déclaré que les allocations aux États seraient décidées en fonction de paramètres tels que la consommation de doses sur la base d’une moyenne mobile de sept jours, l’étendue de l’infection et le gaspillage des doses de vaccin entraîneraient des implications négatives sur les approvisionnements. Cela devait aider le gouvernement de l’État à élaborer ses propres plans d’achat conformément à la nouvelle politique en matière de vaccins qui entrera en vigueur le 1er mai.

Cependant, le gouvernement cesserait de fournir des vaccins aux hôpitaux privés comme il le faisait jusqu’à présent à 250 roupies par dose et ces hôpitaux devraient s’approvisionner directement auprès des fabricants.

Le gouvernement continuerait d’offrir des vaccins gratuits uniquement aux groupes prioritaires comprenant les agents de santé, les agents de première ligne et les personnes âgées de plus de 45 ans dans ses propres hôpitaux. La priorité serait donnée à ceux qui reçoivent leurs deuxièmes doses. Jusqu’à ce jour, 4,7 millions de personnes de plus de 60 ans dans le pays se sont fait vacciner.

Tous les fabricants fourniraient 50% de leur production au gouvernement central et cette règle s’appliquerait à tous les fabricants de vaccins déjà sur le marché ou à ceux qui envisagent de lancer leurs vaccins sur le marché indien à l’avenir, y compris les vaccins importés qui ne sont pas fabriqués en Inde.

Le gouvernement surveillera le stock et les prix des vaccins et ces informations seront saisies sur la plateforme de vaccination Co-Win. L’inscription sur la plate-forme numérique Co-Win se poursuivra et les certificats de vaccination numériques continueront d’être émis sur la plate-forme.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.