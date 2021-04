Flambée des cas de COVID-19 et approbations de vaccins retardées: ce que cela signifie pour le pays

Après avoir bravé la pandémie, s’habituer à la nouvelle normalité, pratiquer des mesures de distanciation sociale et, surtout, obtenir des résultats rapides sur le front des vaccins, il semble que nous allions en sens inverse.

Par le Dr Amir Ullah Khan,

L’Inde connaît à nouveau une augmentation quotidienne des cas de COVID-19, cinq États les plus touchés étant le Maharashtra (3057885), le Kerala (1135233), le Karnataka (1015155), l’Andhra Pradesh (907676) et le Tamil Nadu (899807), selon le ministère de la santé et du bien-être de la famille. En conséquence, certaines régions du pays observent des verrouillages et des personnes se retirent chez elles. Après avoir bravé la pandémie, s’habituer à la nouvelle normalité, pratiquer des mesures de distanciation sociale et, surtout, obtenir des résultats rapides sur le front des vaccins, il semble que nous allions en sens inverse.

Il est urgent de tirer les leçons des essais de l’année précédente. Sur le plan médical, la communauté scientifique a uni ses forces et continue de travailler avec le soutien de la technologie moderne et des solutions de soins de santé rapides. Dans cette lutte contre le virus, plusieurs candidats vaccins sont apparus.

Alors qu’en Inde, COVAXIN et COVISHIELD apportent le soutien nécessaire et que nous avons administré jusqu’à présent plus de 80 millions de doses (Source: tableau de bord CoWin), nous devons envisager d’intensifier la campagne de vaccination en raison de la deuxième vague mortelle d’infections.

En plus du nombre croissant de cas et de la panique croissante, nous devons également comprendre que pour inoculer rapidement une population de cette ampleur, nous devons prendre le soutien d’autres vaccins candidats. Depuis le 1er mars, les critères d’éligibilité ont été élargis pour inclure les personnes de plus de 60 ans et celles qui ont entre 45 et 59 ans mais qui souffrent d’autres maladies. La troisième phase de sa campagne de vaccination auprès de toutes les personnes de plus de 45 ans éligibles au vaccin a été lancée le 1er avril. Cela implique également que ceux qui ont été vaccinés dans les premiers jours de la campagne de vaccination sont maintenant prêts pour leur deuxième dose et doivent donc être priorisés par rapport à ceux qui n’ont pas reçu un seul vaccin.

Pourtant, la production des deux vaccins approuvés par le gouvernement ne peut pas répondre assez rapidement aux besoins indiens et mondiaux. La première chose que le gouvernement devrait donc faire est d’accélérer l’approbation de certains des vaccins utilisés dans d’autres pays. Si ces entreprises ne peuvent pas augmenter leur production assez rapidement, le gouvernement devrait conclure des accords de licence pour fabriquer leurs vaccins en Inde.

Comme nous le savons, l’un des vaccins candidats est le Spoutnik V de Russie, le premier vaccin enregistré au monde basé sur une plate-forme de vecteur adénoviral humain bien étudiée. Le vaccin, développé par l’Institut national de recherche Gamaleya sur l’épidémiologie et la microbiologie, est basé sur une plate-forme de vecteur d’adénovirus humain sûre et testée.

Sputnik V est un vaccin à deux vecteurs contre le coronavirus. Également connu sous le nom de Gam-COVID-Vac, le vaccin utilise une approche d’adénovirus recombinant hétérologue utilisant l’adénovirus 26 (Ad26) et l’adénovirus 5 (Ad5) comme vecteurs pour l’expression du pic du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) protéine. L’utilisation de deux sérotypes différents, administrés à 21 jours d’intervalle, vise à surmonter toute immunité adénovirale préexistante dans la population. Parmi les principaux vaccins COVID en développement à ce jour, seul Gam-COVID-Vac utilise cette approche.

À ce jour, Spoutnik V a été approuvé dans 59 pays à travers le monde, avec un total de plus de 1,5 milliard de personnes. Récemment, Lancet, l’une des revues les plus réputées au monde, a publié les résultats de la phase III des essais cliniques de Sputnik V. La phase III des essais cliniques prouve l’efficacité du vaccin. Le document a confirmé des résultats positifs et fourni plus de données sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin dans différents sous-groupes. Il a également déclaré que le vaccin assure une protection complète contre les cas graves de COVID-19 dépassant le ratio de 75% de Pfizer. Le vaccin russe est efficace à 91,6% avec 91,8% pour les volontaires de plus de 60 ans.

Plus récemment, Panacea Biotec a conclu un accord avec le RDIF pour produire 100 millions de doses de vaccin COVID-19 Sputnik V en Inde chaque année. Le RDIF a également collaboré avec Stelis Biopharma, la branche biopharmaceutique de Strides Pharma Science, basée à Bengaluru, qui fabriquera et fournira au moins 200 millions de doses de Spoutnik V. Le dernier accord devrait porter la capacité de l’Inde à fabriquer ce vaccin à environ 550 millions de doses par an. Stelis est la quatrième société indienne à s’associer au RDIF pour Spoutnik V et sera le troisième fabricant du vaccin russe ici. Les autres étant Gland Pharma, basée à Hyderabad, Hetero Biopharma, une autre société d’Hyderabad et les laboratoires du Dr Reddy. Virchow Biotech est la quatrième société indienne à signer un accord de production avec RDIF.

L’Inde a servi de plaque tournante pour tester des échantillons du vaccin Spoutnik V, qui ont également été produits dans le pays. Le pays a pris la responsabilité de produire des millions de doses de vaccin, à la fois pour un usage local et pour l’exportation. Cela veut dire qu’avec l’image de l’Inde en tant que plus grand fabricant de vaccins au monde et ses capacités de production et d’exportation de classe mondiale, elle est le partenaire idéal des antécédents de longue date de la Russie en tant que pionnier médical. Nous devons donc trier sans délai l’utilisation d’autres vaccins candidats tels que Spoutnik V pour l’autorisation d’utilisation d’urgence afin que de plus en plus de personnes en Inde puissent être vaccinées et retrouver une vie normale.

(L’auteur est économiste au MCRHRDI du gouvernement de Telangana et ancien conseiller de la Fondation Bill et Melinda Gates. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

