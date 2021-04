Flambée du COVID-19: les restrictions de voyage en Inde expliquées

United Airlines, basée aux États-Unis, a annoncé la semaine dernière qu’elle annulait ses vols au départ de Delhi à destination de San Francisco, Newark et Chicago, car certaines discussions sur les exigences en matière de voyage pour Covid-19 ont un impact sur l’exploitation des vols.

Avec la deuxième vague de coronavirus faisant des ravages sur plus de 3 lakh par jour en Inde, de nombreux pays sont maintenant inquiets quant aux liens de voyage avec le pays et, par conséquent, imposant des restrictions de voyage. Récemment, l’Iran et le Koweït ont suspendu leurs vols en provenance de l’Inde en raison de la montée subite du Covid-19 avec une douzaine d’autres pays. Au cours des 10 derniers jours, de nouvelles restrictions sur les voyageurs internationaux en provenance de l’Inde ont été introduites afin de contenir la propagation vers d’autres pays.

Pays ayant des restrictions de voyage

De nombreux pays qui ont imposé des restrictions de voyage comprennent le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Canada, Singapour, Hong Kong, le Koweït, Oman, les Émirats arabes unis et l’Iran, car ils n’autorisent pas les personnes venant d’Inde à leurs frontières. Non seulement cela, mais ceux qui sont allés en Inde ou qui prennent un vol de transit via l’Inde ne seront pas autorisés à entrer dans les pays.

Des pays comme la France, l’Australie et les États-Unis ont également mis à jour leurs directives. Dans les dernières directives, une quarantaine stricte doit être suivie par les passagers venant d’Inde en France. Les États-Unis ont également demandé aux gens d’éviter tout voyage même si la personne est complètement vaccinée. L’Australie, en revanche, a déclaré qu’elle limiterait le nombre de personnes pouvant entrer dans le pays.

United Airlines annule ses vols au départ de Delhi

United Airlines, basée aux États-Unis, a annoncé la semaine dernière qu’elle annulait ses vols au départ de Delhi à destination de San Francisco, Newark et Chicago, car certaines discussions sur les exigences en matière de voyage pour Covid-19 ont un impact sur l’exploitation des vols. Cependant, peu de temps après, la compagnie aérienne a déclaré qu’elle reprendrait ses vols à partir de dimanche, alors que les vols de Mumbai fonctionnaient selon l’horaire.

Les États-Unis ont restreint les voyages depuis l’Inde

Pendant ce temps, les États-Unis ont fortement exhorté les gens à ne pas avoir de projets de voyage en Inde, même si les vaccinations sont terminées. L’avis est venu du Center for Disease Control and Prevention des États-Unis. Cependant, il n’y a pas de communication officielle sur la restriction complète du voyage. L’ambassade des États-Unis à New Delhi n’a pas pris de rendez-vous de visa en personne ni de rendez-vous avec dispense d’entrevue – qui dureront jusqu’au 9 mai.

