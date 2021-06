Flamebait Games peint un chef-d’œuvre et remporte la couronne Big Indie Pitch avec

Cela ressemble à un âge depuis que nous avons commencé à organiser des pitchs numériques en réponse à la situation mondiale.

Cependant, malgré les circonstances qui ont nécessité ce déménagement, nos pitchs numériques n’ont fait que se renforcer. Nous permettant d’héberger une gamme toujours croissante d’expériences de jeu diverses et inédites de certains des développeurs indépendants les plus passionnants au monde.

Plus récemment, en partie en raison d’une demande écrasante pour nos autres emplacements numériques, cela signifiait l’hébergement de notre prochain PC + console indépendant Big Indie Pitch de 2021 sponsorisé par nos sponsors de saison Kwalee.

En fait, cette fois-ci, nous avons vu des développeurs indépendants encore plus excitants et intéressants présenter leurs derniers travaux à certains de nos juges et journalistes les plus établis, 11 se battant pour la couronne. Comme toujours, la compétition a été extrêmement rude, et nous avons même eu un tie-break à trois pour la troisième place. Néanmoins, les juges ont, comme toujours, choisi les meilleurs matchs du terrain, le vainqueur remportant les votes de chaque juge. Ce gagnant était Passpartout 2: The Lost Artist, un jeu dans lequel vous incarnez un artiste en difficulté, alors que vous essayez de dessiner et de vendre des chefs-d’œuvre en déplacement tout en explorant un monde de marionnettes magnifique.

Toute la folie de notre dernier Digital Big Indie Pitch

Pour ceux qui ne le savent pas, The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de PCGamesInsider.biz. Il donne aux développeurs indépendants la possibilité de présenter leurs jeux aux experts de l’industrie et aux journalistes dans un format de style speed-dating. Les équipes ont la possibilité d’obtenir des commentaires précieux sur leurs jeux, ainsi que de gagner de superbes prix tels que des packages promotionnels et des opportunités de promouvoir leur jeu.

Bien sûr, Passpartout 2: The Lost Artist, comme vous le savez déjà, était le gagnant, mais si vous voulez en savoir plus non seulement sur Passpartout 2: The Lost Artist mais aussi sur nos finalistes de The Digital Big Indie Pitch (PC+ Console Edition) #8, puis continuez simplement à lire.

1ère place – Passpartout 2 : L’artiste perdu par Flamebait Games

Dans Passpartout 2: The Lost Artist, les joueurs doivent dessiner et vendre leurs propres chefs-d’œuvre réalisés à la hâte afin d’aider un artiste épuisé à retrouver sa renommée, sa gloire et, surtout, son estime de soi. Une place au Musée des Maîtres attend ceux qui en sont dignes, mais comme pour toutes les bonnes aventures d’exploration de soi, une grande partie du charme et de la joie réside dans le monde et les personnes que vous rencontrez en cours de route. Bien sûr, ce sont deux choses que Passpartout 2: The Lost Artist a en masse, grâce à son monde de marionnettes merveilleusement charmant et à sa distribution excentrique de personnages.

Le jeu original, Passpartout: The Starving Artist a été développé par une équipe d’étudiants universitaires disposant d’un petit budget pendant leur temps libre, et maintenant, après la sortie de deux jeux ultérieurs, Flamebait Games, en pleine croissance, espère rendre le retour de Passpartout plus grand, meilleur et plus belle. N’oubliez pas que la beauté est dans l’œil du spectateur.

« 2e place – L’odyssée de l’harmonie » par MythicOwl

Harmony’s Adventure est un casse-tête d’aventure en 3D merveilleusement attachant. Situés à la fois dans les mondes mythiques et modernes, les joueurs pourront vivre une odyssée aventureuse à travers une variété de dioramas miniatures merveilleusement charmants et adorables. Malheureusement, ces dioramas, ainsi que les habitants et créatures tout aussi fascinants qui y vivent, se sont tous mélangés. En tant que tel, c’est à vous de les remettre ensemble et de résoudre le mystère de ce qui se passe.

Pour ce faire, MythicOwl a créé un jeu de puzzle inspiré des puzzles dans lequel les joueurs doivent réfléchir soigneusement à la manière de manipuler les énigmes à base de tuiles. Un qui est à la fois nouveau et unique, tout en étant accessible à tous les joueurs. En plus de cela, le jeu promet également une gamme de mini-jeux et une histoire captivante pour accompagner le monde miniature adorable dans lequel le jeu se déroule.

3ème place – Terratorial par Arrogant Pixel

Venant sur toutes les plateformes, Terratorial est un titre de stratégie en temps réel rapide et frénétique, qui se concentre sur un tout nouveau mécanisme basé sur le vol. Dans le jeu, les joueurs doivent lentement construire leur propre colonie sur un éventail de planètes en rotation constante. Malheureusement, la navigation ne se fera pas en douceur, car vous devrez vous battre contre d’autres colons potentiels pour le contrôle des planètes.

En tant que tels, les joueurs devront construire des unités, choisir où les placer pour une défense et une attaque maximales dans vos colonies en pleine croissance, et bien sûr, les équiper avec les meilleures armes proposées. Si tout se passe comme prévu, vous devriez pouvoir utiliser à la fois vos troupes et les planètes mobiles afin de développer lentement mais sûrement votre colonie et de prendre le contrôle de toute la galaxie.

Mentions honorables

Bien sûr, comme mentionné, 2 jeux ont raté de peu la troisième place, et en tant que tel, afin que tout le monde puisse également découvrir ces jeux incroyables, nous avons ajouté des bandes-annonces pour nos deux mentions honorables ci-dessous.

Rob Riches par Megapop

KOS : les rois de l’espace par BlockGames

