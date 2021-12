Flamengo a déjà choisi son nouvel entraîneur

27/12/2021 à 19:24 CET

L’obsession de Flamengo était de convaincre Jorge Jesus de quitter Benfica et de retourner à Rio de Janeiro, où il a remporté 5 titres entre 2019 et 2020, dont la Copa Libertadores… mais l’incorporation d’un autre entraîneur portugais a pris fin : Paulo sousa, qui dirige l’équipe polonaise.

L’indécision de Jorge Jesus, qui a un pied hors de Benfica, a mis un terme à la patience des deux négociateurs Flamengo déplacés au Portugal : le vice-président du football, Marcos Braz, et le PDG, Bruno broche. Et le ‘duo’ a choisi d’embaucher Sousa, qui était enthousiasmé par la possibilité de pouvoir diriger le Rio Negro, qui en 2022 sortira pour jouer, une fois de plus, tous les titres avec l’une des meilleures équipes du continent.

Sousa, 51 ans, paiera de sa poche sa clause de résiliation avec la Fédération polonaise et signera pour deux saisons (2022 et 2023). Sa démission comme entraîneur est tombée comme une bombe en Pologne, où il est accusé d’être un déserteur. Il ne faut pas oublier qu’en mars, il devrait commencer à mener les Polonais en barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar, lors d’un premier match nul face à la Russie.

L’intérêt de l’International de Porto Alegre pour que Sousa occuper la place du limogé Diego Aguirre précipite les événements. Flamengo ne voulait pas être laissé sans Jorge Jesus ou Paulo Sousa.

Le premier surpris par l’accord fut Jorge Jesus, qui avait demandé au Rio Negro quelques jours de plus pour décider quel serait son avenir. L’entraîneur charismatique, qui est en désaccord avec son président, Rui Costa, vivez un moment de grande incertitude avec les Incarnés.

Sa dernière déception est d’avoir été battu par Porto (3-0) en huitièmes de finale de Coupe. Et, ce jeudi, Benfica se rendra à nouveau au stade Dragao, lors d’un match de championnat. Une nouvelle victoire placerait l’entraîneur dans une situation intenable, peu importe à quel point il est classé pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.