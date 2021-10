Flamengo affronte sa première « finale »

27/10/2021 à 8h00 CEST

Le super Flamengo se joue avec une seule carte toutes les options pour rester en vie dans la Copa do Brasil. L’équipe de Renato Portaluppi Il n’a aucune marge d’erreur lors du match retour des demi-finales du tournoi KO contre Ath. Parananais. Le 2-2 à Curitiba ouvre un scénario d’incertitude dans une compétition où la double valeur des buts dans le champ opposé n’est pas comptée. Maracaná dictera la sentence (à 02h30 CEST).

Le Mengao traverse une bosse, ce qui l’a laissé pratiquement sans options pour lier son troisième Brasileirao. La défaite dans le classique contre Fluminense (3-1) pique encore. Entre la Ligue et la Coupe, les cariocas ont cumulé trois matchs sans gagner. Lors du match aller des demi-finales, ils sont sortis vivants grâce à un penalty (qui fait encore beaucoup débat à Curitiba) transformé par Pierre à la dixième minute du temps additionnel.

Précisément l’attaquant international sera l’une des victimes des rubronegros, puisque lundi, il a subi une arthroscopie du genou droit, ce qui l’empêchera d’entrer pendant au moins trois semaines. L’intervention a provoqué une guerre médicale dans le club.

Les absences de grands noms, comme David Luiz ou l’Uruguayen De Arrascaeta, ont influencé les contre-performances d’une équipe qui aspirait au triplé. La bonne nouvelle pour les Cariocas est le retour du duo offensif formé par Bruno Henrique, l’un des footballeurs les plus déséquilibrés du football brésilien, et Gabigol, qui n’a pas marqué il y a huit matchs.

Furacao, de son côté, tentera d’exploiter son statut de spécialiste des tournois KO. Il s’est déjà qualifié pour la finale de la Copa Sudamericana, dans laquelle il affrontera le Red Bull Bragantino, et vise désormais sa deuxième finale en trois saisons dans la Copa do Brasil.

L’expérience de ce qui s’est passé en 2019 sert d’inspiration pour Ath. Pause. En quart de finale, il a éliminé Flamengo, emmené par Jorge Jésus et que le Brasileirao et les Libertadores finiraient par gagner, égalant les deux matchs 1-1 et gagnant aux tirs au but à Maracanã. C’est un scénario qu’il aspire à répéter et qui indique qu’il n’est pas nécessaire de s’imposer dans l’un ou l’autre des deux duels pour se qualifier.

L’AT. MINEIRO, POUR ÉVITER LA SURPRISE

Dans l’autre demi-finale, tout est décidé. L’At. Mineiro, qui est le leader du Brasileirao, n’a laissé aucune place à la surprise et a écrasé Fortaleza 4-0 à Belo Horizonte. Autant que Cuca a demandé à son équipe de la concentration, la rencontre n’est pas précédée d’un climat de rentrée.

L’équipe d’Argentine Juan Pablo Voïvode, qui fera six victimes, réservera des forces pour Brasileirao, où il occupe une surprenante troisième position, avec une place pratiquement garantie pour Libertadores 2022.