Flamengo bat Bahia et ne perd pas espoir de traquer Mineiro

11/12/2021 à 02:13 CET

.

Les Flamengo, le club le plus populaire du Brésil et champion des deux dernières éditions du Championnat du Brésil, il a battu Bahia 3-0 ce jeudi et a gardé l’espoir de rattraper l’Atlético Mineiro, qui est isolé en haut du classement et proche de remporter le titre.

Le club de Rio de Janeiro, qui a remporté le stade Maracana avec buts de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, Michael et Andreas, atteint 57 points, ce qui le confirme comme troisième du classement, onze de Mineiro (68) et un seul de Palmeiras (deuxième avec 58 unités).

L’équipe dirigée par l’entraîneur Renato Gaúcho a un match en attente vous pouvez donc encore réduire la distance qui vous sépare du leader à seulement 8 points à sept jours de la fin du tournoi.

Malgré le fait de jouer avec une formation alternative, avec seulement trois titres, pensant déjà à la dispute de la finale de la Copa Libertadores le 27 novembre prochain contre Palmeiras, Flamengo était le dominant du match à Maracana, qui clôturait la trente et unième journée de championnat, et célébrait le centième but de Gabigol avec l’équipe de Rio de Janeiro.

Mais la victoire a été entachée d’une erreur de l’arbitre, qui a sifflé une pénalité inexistante en faveur de Flamengo et il l’a confirmé même après avoir passé en revue le jeu dans le VAR, ce qui a conduit les dirigeants de Bahia à dénoncer les faveurs du club populaire de Rio de Janeiro.

« Le football brésilien est devenu un scandale, une agression, une absurdité », a dénoncé le président de Bahía, Guilherme Belintani, dans un message sur Twitter dans lequel il a qualifié la performance de l’arbitre de « honteuse » et visait clairement à favoriser Flamengo.

Les joueurs de Bahia en sont venus à réfléchir à la possibilité de ne retourne pas au tribunal pour la seconde mi-temps en signe de protestation contre l’erreur d’arbitrage, reconnue comme telle par les commentaires et toute la presse sportive.

Malgré la victoire, Flamengo dépend toujours des erreurs de l’Atlético Mineiro pour maintenir son rêve de conquérir la Ligue pour la troisième année consécutive.

El Mineiro a battu les Corinthians 3-0 mercredi, est resté en tête du classement avec dix points d’avance sur son gardien immédiat, Palmeiras, et se rapproche de plus en plus du titre du Championnat du Brésil.

L’équipe de Belo Horizonte a gagné avec des scores de l’espagnol-brésilien Diego Costa, le vétéran buteur Hulk et j’ai dit non, et atteint le 68 points en 31 matchs (21 victoires, 5 nuls et 5 défaites).

Dans un autre match de mercredi, le Palmeiras a battu l’Atlético Goianiense 4-0 à domicile sans surprise avec des buts de Rony, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa et Breno Lopes, et est resté à la deuxième place du classement.