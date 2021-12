Flamengo bat Ceará et résiste à la remise du titre à l’Atlético Mineiro

01/12/2021 à 03:58 CET

. / Rio de Janeiro

Flamengo a battu Ceará 2-1 mardi et a maintenu en vie ses aspirations lointaines pour remporter le Championnat du Brésil 2021, que l’Atlético Mineiro pourrait remporter jeudi prochain, s’il bat Bahia à domicile.

L’équipe de Rio de Janeiro, qui venait de perdre la finale de la Copa Libertadores contre Palmeiras, à Montevideo, ne valait que la victoire à Maracana pour rester en vie dans la lutte pour le titre de champion et elle l’a fait, bien qu’avec un peu de suspense. Sans Renato Gaúcho sur le banc, viré la veille après la débâcle en finale continentale, l’équipe de Rio de Janeiro a pris la tête sur la voie rapide grâce à Gabriel Barbosa’Gabigol‘, à la minute 2. Avec le vent en faveur et le soutien d’un public sans ressentiment, il a fait dormir le match avec de longues possessions, mais a oublié de condamner. En seconde période, Ceará y croyait et commençait à arriver en danger jusqu’à ce que Meule il a égalé à la 70e minute.Le 1-1 a livré le titre à l’Atlético Mineiro d’une manière mathématique. Devait apparaître Matheuzinho à la 78e minute pour remettre les eaux dans leur course et redonner l’avantage à Flamengo d’un coup.

Avec ce triomphe, Flamengo, champion en 2019 et 2020, continue en deuxième position du tableau, avec 70 points, huit de moins que le leader, l’Atlético Mineiro, à trois matchs de la fin à tous deux de terminer le tournoi de régularité. En cas de victoire jeudi prochain à Bahia, l’équipe de Belo Horizonte remportera le deuxième championnat brésilien de son histoire et mettra fin à 50 ans de disette sans titre de champion.