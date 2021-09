Flamengo bat Palmeiras 3-1 et fait trembler la ligue au Brésil

in

13/09/2021 à 04h43 CEST

Flamengo a battu Palmeiras 3-1 ce dimanche lors de la vingtième journée du Championnat du Brésil, dans lequel les deux équipes se battent côte à côte pour le titre avec l’Atlético Mineiro, leader du classement.

Avec deux partis de moins que ses principaux adversaires, Flamengo est à la troisième place avec 34 points, un de moins que son rival sur le terrain. L’Atlético, quant à lui, est toujours en tête avec 42 unités après avoir battu Fortaleza aujourd’hui 0-2 avec un but de l’Argentin Matías Zaracho.

L’équipe de Rio de Janeiro a pris du muscle lors de sa visite à Palmeiras et a remporté un retour avec un doublé de Michael et un de Pedro, malgré l’absence de Bruno Henrique, de Filipe Luis et de son attaquant Gabriel Barbosa “Gabigol”, qui n’a pas joué après avoir ressenti des douleurs musculaires après sa performance lors des éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine.

L’Uruguayen Giorgian Arrascaeta est entré sur le terrain en tant que titulaire, mais a quitté le terrain en souffrant de douleurs dans la région arrière de sa jambe gauche.

Avec des buts de Zaracho et Júnior Alonso, L’Atlético Mineiro s’est imposé comme le leader du tournoi en battant Fortaleza 0-2, un autre des prétendants au titre avec 33 points.

Les Corinthians, sixième avec 29 points, ont fait match nul 1-1 contre l’Atlético Goianiense.

L’équipe de São Paulo ne pouvait pas compter sur Willian, l’un de ses principaux renforts, après que l’Agence nationale de surveillance sanitaire (Anvisa) ait informé le club qu’il ne pouvait pas escalader le joueur après être passé par le Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours et avoir été contraint de se mettre en quarantaine pendant deux semaines.

Anvisa a pris une mesure similaire dimanche dernier, après avoir interrompu le match entre le Brésil et l’Argentine pour les éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine afin d’isoler quatre footballeurs argentins qui étaient passés par le Royaume-Uni et avaient enfreint les règles d’entrée dans le pays sud-américain.

Sao Paulo a subi une défaite 2-1 contre Fluminense au légendaire stade Maracana.

La Guilde des Techniciens Luiz Felipe Scolari, pour sa part, il a brillé à domicile en première mi-temps contre Ceará (2-0) avec des buts de Diego Souza et Ferreira et a atteint 19 points, même s’il reste en bas du classement.

Le jour du samedi, Chapecoense, la lanterne rouge du classement, a remporté sa première victoire en Championnat du Brésil après avoir remporté un retour 1-2 contre Bragantino avec des buts d’Anselmo Ramon et Mike.

Malgré la victoire, Chapecoense reste dernier du classement avec 20 points, tandis que Bragantino a 32 points.

L’América de Minas Gerais, dans la zone de relégation avec 21 points, a battu l’Atlético Paranaense (24) 2-0 grâce à des buts de Felipe Azevedo et Lucas Kal, qui a marqué grâce à une passe décisive de l’Argentin Mauro Zarate à ses débuts.

Cuiabá (27) a gagné à domicile 1-2 contre la Juventude avec un but de Jenison et un contre le Colombien Juan Quintero.

Santos et Bahia ont terminé le match sans but.

La journée s’achèvera lundi avec le match entre Sport et Internacional.