Flamengo et Fluminense quittent la finale du Championnat Carioca ouverte

16/05/2021 à 05:17 CEST

La finale du championnat de Carioca est toujours ouverte. Le premier Fla-Flu s’est terminé par un nul 1-1 et avec le sentiment que tout peut arriver lors du deuxième match de la finale, qui se jouera samedi prochain au légendaire stade Maracanã.

Flamengo était meilleur, principalement en première mi-temps, mais il a laissé son adversaire en vie, dans un affrontement de rivalité maximale, dans lequel il y avait neuf cartes et 41 fautes ont été signalées. C’est un préambule à ce qui peut arriver lors du match retour de cette finale.

Gabigol a ouvert le score en transformant un penalty avec beaucoup de catégorie. C’était son objectif numéro 50 dans le mythique Maracana et 13 de cette saison 2021 en 12 matchs. L’attaquant de São Paulo vit un moment de forme très doux, puisqu’il est l’actuel buteur de la Copa Libertadores. À côté du milieu de terrain Gerson, qui est revenu pour avoir une performance impressionnante, est le footballeur le plus décisif de l’équipe de Rogerio Ceni.

Ce vendredi, Tite a finalement inclus l’attaquant de Mengao dans une équipe de la Seleçao. Gabigol Il participera aux matches de qualification pour la Coupe du monde du Qatar contre l’Équateur et le Paraguay en juin et tout indique qu’il peut jouer en Copa América.

Fluminense, qui est l’une des bonnes surprises des Libertadores, a montré que c’est une équipe préparée pour les grands événements. L’incorporation de joueurs vétérans lui a donné beaucoup plus de corps. Il s’est amélioré après la pause, a fini par dessiner avec un but de la tête uruguayen Abel Hernandez et cela n’a presque pas changé le jeu.

La réunion a compté la présence de 300 spectateurs à Maracanã, puisque la Fédération Carioca a permis à chacun des finalistes d’amener 150 invités. Même avec un si petit nombre de torcedores, il y avait des moments de tension dans les gradins.