Flamengo étudie l’acquisition du contrôle de la Tondela portugaise

21/10/2021 à 19:06 CEST

Flamengo, club le plus populaire du Brésil et champion des deux dernières éditions de la Ligue brésilienne, étudie l’expansion à travers le monde et la Tondela portugaise Il s’agirait de la première étape d’un ambitieux projet d’approvisionnement qui inclurait des équipes d’Europe, des États-Unis, d’Afrique et de Chine..

La possibilité d’acquérir le contrôle de la Tondela cette année « n’est pas encore confirmée », ont indiqué jeudi des sources de Flamengo consultées par l’Efe, qui n’ont pas démenti les négociations.

Rodrígo Tostes, vice-président financier du club de Rio de Janeiro, a déclaré dans des déclarations au portail Globoesporte que Flamengo « travaille dur » pour essayer d’atteindre cet objectif cette année.

« C’est serré. C’est très serré, en raison d’un certain nombre de facteurs. Nous travaillons toujours pour y arriver cette année, mais c’est assez serré. Ce n’est pas facile. Nous travaillons dur. »Tostes a déclaré dans une interview exclusive avec le portail sportif.

Selon le portail, Flamengo a déjà discuté de la question avec certains investisseurs qui devraient contribuer 50 millions d’euros pour acquérir Tondela, ce qui serait la première phase de son expansion.

« Nous avons besoin d’au moins trois ans pour mûrir ce projet, amener le club aux six premières places du championnat portugais, c’est l’idée. Après cela, nous pensons à la phase deux », a expliqué Tostes.

Selon le dirigeant, si l’incursion au Portugal réussit et que Flamengo parvient à introduire sa marque dans ce pays et à faire de la Tondela une place de choix, l’équipe de Rio de Janeiro analysera l’achat d’autres clubs dans des pays européens comme la France et Allemagne.

Le projet d’acquisition du club portugais a été présenté à des investisseurs potentiels lors d’une réunion au cours de laquelle Flamengo a eu le soutien de la banque BTG Pactual, du cabinet de conseil Ernst & Young et de la société Win the Game.

La présentation a mis en évidence le potentiel de revenus élevés grâce aux transferts vers l’Europe de jeunes joueurs découvert par Flamengo au Brésil.

Le club avec le plus grand nombre de fans a obtenu des revenus élevés ces dernières années avec des transferts comme Vinicius Junior (45 millions d’euros), Lucas Paqueta (30 millions d’euros) et Redémarrer (30 millions d’euros).

Tondela a été choisi parmi huit clubs portugais analysés, dont seulement deux de première division, principalement en raison du fait qu’il n’a qu’un seul actionnaire comme contrôleur, car il dispose d’une structure adéquate et bien située au Portugal.