Flamengo fulmine son coach

29/11/2021 à 19:52 CET

Renato Portaluppi a cessé d’être l’entraîneur de Flamengo ce lundi. L’entraîneur gaucho, venu sur le banc de touche à la mi-juillet, a été démis de ses fonctions après le fiasco historique en finale de la Copa Libertadores devant Palmeiras (2-1).

L’ancien entraîneur du Gremio a atteint la finale à Montevideo dans une position très affaiblie, après avoir perdu les options pour revalider le Brasileirao, que Flamengo avait remporté lors des deux dernières éditions, et avoir été éliminé en demi-finale de la Copa do Brasil contre Ath. Paranaense. Après le 0-3 de Furacoao, Portaluppi est venu présenter sa démission à chaud mais n’a pas été accepté par la direction du club de Rio de Janeiro.

Les adieux du technicien, qui n’avait de contrat que jusqu’en décembre, ont été annoncés dans un communiqué bref et froid. Con la anticipación de su despedida, el Flamengo evita que el partido del Brasileirao de este martes en Maracaná ante el Ceará se convirtiera en un linchamiento del técnico a manos de una torcida que lo señala como el máximo responsable del desplome del equipo en la recta final de saison.

L’auxiliaire Mauricio Souza, qui avait rejoint les équipes U-20 il y a peu de temps, dirigera Mengao dans cette langoureuse fin de saison qui sonne comme une fin de cycle.

Si les rubronegros n’obtiennent pas la victoire ce mardi, l’At. Mineiro, de Ponton et Diego Costa, deviendra mathématiquement champion, cinquante ans après son dernier titre de champion.

Portaluppi quitte Flamengo sans aucun titre et avec un bilan de 38 matchs dirigés avec 25 victoires, huit nuls et cinq défaitesLe plus dur d’entre eux, sans aucun doute, celui de la finale des Libertadores, qui a brisé une séquence de quatre ans d’invincibilité pour les Rubronegros contre Palmeiras.