Flamengo insiste sur David Luiz

28/08/2021 à 22:51 CEST

Flamengo exploite toutes les options pour tenter de convaincre David Luiz d’accepter son offre. L’international brésilien de 34 ans est sur le marché avec la lettre de liberté sous le bras, depuis qu’il a décidé de ne pas renouveler avec Arsenal. Les jours et les semaines passent et aucune offre ne semble vous convaincre. Si cela ne tenait qu’à lui, il retournerait au Benfica, le club qui lui a ouvert les portes du marché européen et d’où il a fait le saut vers la Seleçao.

Ce qui se passe, c’est que les Incarnés ne sont pas absolument convaincus de leur incorporation. Il y a quelques jours, son entraîneur, le charismatique Jorge Jesus, a nié que le footballeur figurait sur sa liste de renforts. C’était une cruche d’eau froide pour le défenseur central. Reste qu’il attendra le dernier moment de la fenêtre de contraction : si le défenseur central belge part, Jan Vertonghen, qui pourrait quitter le club ces prochains jours en direction de la Hollande ou de l’Angleterre, pourrait prendre sa place.

Et dans ce contexte, Flamengo a intensifié les contacts avec l’environnement international afin qu’ils acceptent l’offre qu’ils ont sur la table. La direction sportive de rubronegra est très consciente des priorités du footballeur, mais l’immobilité de Benfica lui fait gagner des entiers.

Le joueur sait que s’il retourne dans son pays, il devra télécharger la carte, Autant Flamengo est l’un des clubs les mieux payés du continent, autant sa réalité financière est loin de celle du football européen.

Le désir de gratitude envers Benfica, un jeton supérieur à celui qu’ils recevraient au Brésil et la possibilité de jouer en Ligue des champions – Benfica est dans le même groupe que le Barça – sont les principales raisons pour lesquelles David Luiz retarde sa réponse au champion brésilien. Flamengo n’est pas pressé. Il attendra et continuera d’insister, car il considère que le temps est, dans cette opération, son principal allié.