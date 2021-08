Flamengo marque avec un triplé de Gabigol

29/08/2021 à 02h57 CEST

Gabigol n’a pas eu pitié de son Santos et a signé un triplé à Vila Belmiro avec lequel Flamengo a confirmé une victoire irréprochable : 0-4- Un nouveau triomphe pour le champion qui poursuit sa chasse au leadership, qui occupe un At. Mineiro intraitable.

“J’aime beaucoup marquer à Vila Belmiro, qui est le stade du club où j’avais 10 ans et qui m’a projeté pour le football. J’étais très heureux ici et j’ai beaucoup appris, j’ai joué ici quand Santos a remporté son dernier titre et j’ai pense que le conseil actuel doit avoir du respect pour ce que j’ai fait et ne doit pas m’insulter”, a affirmé le buteur, qui a eu ses avantages et ses inconvénients avec la direction santista présente à la rencontre.

Flamengo’s 9 ne lâche jamais le pied. Avec les trois buts, il en compte déjà 27 sur les 27 matchs officiels qu’il a disputés cette saison avec son club, auxquels il faut ajouter 5 passes décisives. Tite déjà Il l’emmène en Copa América et est à nouveau convoqué pour le triple tour de qualification sud-américain pour Qatar 2022.

Quand ele tá loiro & mldr; ⚽️⚽️⚽️ J’ai un tour du chapeau à faire chez moi ! Já são 27 buts dans la saison! Ixxxxxxxxquece ! 👏❤️🖤 # VamosFlamengo 📸 @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/gU7M4Fsxat – Flamengo (@Flamengo) 29 août 2021

La régularité de Gabigol avec le maillot rubronegra impressionne: en 129 matches, il ajoute 97 buts et 29 passes décisivess. Sa contribution a été déterminante dans cette étape dorée des Cariocas dans laquelle ils ont remporté neuf titres, parmi lesquels se distingue un Libertadores (2019) et deux fois le Brasileirao (2019 et 2020).

Avec Renato Portaluppi sur le banc, Flamengo est à nouveau une équipe redoutée. Le charismatique coach a remporté 12 des 14 matchs qu’il a menés, auxquels il faut ajouter un match nul. Et dans huit de ces douzaines de triomphes, Mengao a gagné, au moins, par trois buts de différence. Cette semaine, il a répété la dose : 0-4 contre Gremio, lors du match aller des quarts de finale de la Copa do Brasil, et désormais 0-4 contre Santos, lors de l’avant-dernière journée du premier tour de Brasileirao.

Avec deux matchs en attente, Flamengo a sept points de retard sur At. Mineiro, qui connaît ce dimanche un début difficile dans le fief du Red Bull Bragantino. L’attraction principale de l’affrontement est le début plus que probable de Diego Costa avec l’équipe qu’il dirige Cuca.