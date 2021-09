Flamengo, pour ouvrir la voie à la grande finale

22/09/2021 à 8h00 CEST

Soit il atteint la finale de la grande finale des Libertadores à Montevideo, soit il ajoute un échec tonitruant qui va tacher toute la saison. Il n’y a pas de compromis ni de négociation possible pour Flamengo, le super favori, en demi-finale contre Barcelone, de Guayaquil, qui a fait le miracle de briser l’hégémonie de l’axe Brésil-Argentine et de se faufiler dans le top quatre sur le continent. Et ce lendemain soir (à 02h30 CEST), avec un Maracana enfin avec twisté, l’équipe qui s’entraine Renato Portaluppi a pour objectif d’ouvrir une brèche pour que l’égalité ne soit pas compliquée.

Absences possibles pour cause de blessure D’Arrascaeta, Bruno Henri et Everton Ribeiro, qui composent généralement le quatuor offensif avec Gabigol, ils soustraient un potentiel d’intimidation évident aux Brésiliens. Cependant, Flamengo a des arguments et un banc pour imposer sa domination. Les cas paradigmatiques sont ceux de Michael et Vitinho, qui évoluent à un niveau élevé depuis l’arrivée de Portaluppi au banc rouge-noir.

Maracaná se déguisera en fonction de l’importance de l’affrontement. SCe seront les grandes retrouvailles du véreux rubronegra avec son équipe : 35 000 supporters sont attendus (50% de la capacité du mythique stade de Rio) dans les tribunes. Et Flamengo s’accroche au facteur local pour chercher une victoire convaincante.

👨‍🏫🎙️ Fabián Bustos de 🇧🇷 💬 “A nos fans qui continuent de rêver, qui croient en Dieu et en la capacité et la force émotionnelle de cette équipe” ▶ ️ https://t.co/Pl4FzHTIDK pic.twitter.com/PIDhxguaJ7 – BARCELONE SC (@BarcelonaSC) 21 septembre 2021

Barcelone, quant à lui, a déjà fait le pas pour atteindre les demi-finales, mais c’est loin du point où cela lui a permis d’éliminer Fluminense il y a un mois. Vendredi, ils ont rompu une séquence de cinq matchs sans connaître la victoire et auront besoin d’une autre soirée magique pour remporter le match nul contre Guayaquil.

“Avant nous aurons l’équipe la plus puissante du continent, et il y a une énorme différence économique entre les deux, mais c’est une situation que nous avons vécue tout au long du tournoi. Ce n’est pas facile, tout est très complexe, mais nous allons sortir pour essayer d’être compétitif, car nous relevons ce défi avec le maximum de motivation possible “, dit l’entraîneur argentin, Fabien Bustos.

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES DE FLAMENGO – BARCELONA SC

FLAMENGO : Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Leo Pereira, René ; Diego, Willian Arao, Andreas Pereira ; Vitinho, Michel et Gabigol.

BARCELONE SC : Javier Burrai ; Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineida ; Bruno Piñatares, Nixon Molina, Emmanuel Martínez, Damián Díaz, Adonis Preciado ; Gonzalo Masstriani.

Arbitre: Andrés Cunha (Uruguay).

Stade: Maracana (Rio de Janeiro)

Calendrier: A 02h30 CEST.