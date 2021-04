Flamengo présente ses lettres de créance et bat Vélez à domicile

21/04/2021 à 04h56 CEST

Une victoire à respecter. Flamengo a commencé sa carrière dans le groupe G des Libertadores avec une victoire prestigieuse contre un bon Vélez Sarsfield. Ils ont gagné par 2-3, dans un match coloré et compétitif, dans lequel les Cariocas ont dû beaucoup ramer, puisqu’ils ont eu le score adverse à deux reprises (0-1 et 2-1).

Lucas Janson, avec ses deux buts, a tout fait pour devenir le héros de la nuit, mais la qualité individuelle des stars de Mengao a fini par parler plus fort.

En trois cils, l’ensemble de Rogerio Ceni a pris le triomphe: dans une magnifique présence de Gerson à Willian Arao; dans une pénalité forcée et transformée par Gabigol, qui a marqué son cinquième but en six matchs cette saison; et dans le coup du lapin de l’extérieur de la zone uruguayenne Depuis Arrascaeta.

Velez a essayé mais a manqué d’essence et a joué avec dix au cours des cinq dernières minutes, à cause de l’expulsion stupide de Mancuello, pour un carton rouge direct pour une entrée criminelle à Gabigol, alors qu’il n’était sur le terrain que depuis trois minutes.

🇺🇾🔴⚫🇧🇷 Un grand objectif pour sceller la victoire de @Flamengo contre @Velez: la définition spectaculaire de @GiorgiandeA pour la finale 3-2 de Mengão. pic.twitter.com/TUIM56lyRJ – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 21 avril 2021

Ce n’était que les débuts dans les Libertadores, car le triomphe réaffirme le travail de Rogerio Ceni, très contesté ces derniers jours pour la défaite contre Vasco da Gama (1-3) au Championnat Carioca. Peu importe combien il a remporté la Super Coupe du Brésil, contre Palmeiras, l’entraîneur vit en permanence sous pression.

Un revers aurait mis Flamengo dans une situation dangereuse, puisque trois de ses quatre premiers matchs sont sur la route, loin de Rio de Janeiro.

L’équipe argentine, pour sa part, a montré que c’est une équipe très bien travaillée tactiquement par son entraîneur, l’ex-Blaugrana Mauricio Pellegrino, et qu’il est un candidat ferme pour remporter l’une des deux premières places donnant accès aux huitièmes de finale.

Ce mercredi, l’autre réunion du groupe est disputée, avec l’Unión La Calera, qui est théoriquement Cendrillon, recevant la LDU. Mardi prochain, Mengao accueillera justement l’équipe chilienne au Maracana.