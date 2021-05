Flamengo remporte le championnat Carioca

23/05/2021 à 04:44 CEST

Flamengo ajoute et continue. Ce dernier matin, il n’a donné aucune option à Fluminense, qu’il a battu 3-1, lors du deuxième match de la finale du Championnat Carioca et a remporté le tournoi régional pour la troisième fois consécutive.

Si il y a une semaine, le Fla-Flu se terminait par un nul à un et avec le sentiment que le Tricolor pouvait surprendre, cette fois, les rubronegros étaient bien supérieurs. Dans la partie médiane, ils avaient déjà quitté le match vu pour phrase avec deux buts, en deux minutes, de Gabigol, qui est dans un moment spectaculaire, qui lui a valu d’être convoqué par Tite pour jouer avec Canarinha les deux prochains matches de qualification pour Qatar 2022.

Fluminense a réagi dans la deuxième étape. Le vétéran Fred a comblé l’écart en convertissant une pénalité. Là, cependant, la réaction tricolore a pris fin, qui n’a pas pu parvenir à un match nul contre un adversaire qui savait se défendre et qui a tué le match dans la dernière ligne droite avec un dernier but du jeune homme. Joao Gomes.

Flamengo a remporté deux tournois au début de la saison 2021: la Supercopa do Brasil, où ils ont battu Palmeiras aux tirs au but, et maintenant le championnat Carioca. De plus, en Copa Libertadores, il est invaincu et s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale.

Rogerio Ceni, très contesté par le tordu rubronegra, est consolidé dans le groupe de Rio de Janeiro: Il a déjà trois titres et le week-end prochain, la défense de Brasileirao, entièrement consolidée, commencera.

Fluminense, pour sa part, se concentre désormais sur la dernière journée de la phase de groupes Libertadores. Mardi, le classement se jouera au Monumental de Núñez contre River Plate, où ils chercheront une victoire pour se qualifier sans avoir à dépendre du résultat de Junior Barranquilla – Santa Fe.