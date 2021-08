Flamengo renforce pour tout gagner

in

19/08/2021 à 14h31 CEST

Flamengo a pêché en Premier League et a clôturé le prêt de Kenedy, attaquant de Chelsea, et Andreas Pereira, milieu de terrain de Manchester United. En deux opérations à très faible coût financier, l’actuel champion du Brasileirao assure l’incorporation de deux footballeurs qui débarquent à Rio de Janeiro pour aider à oxygéner les 11 meilleurs partants du continent.

Kenedy, formé dans les catégories de base de Fluminense, a sa troisième affectation consécutive. Au cours des deux dernières saisons, il a joué dans le football espagnol, respectivement à Getafe et à Grenade.

Le footballeur de 25 ans, sur lequel le Barça avait une option d’achat préférentielle en 2015, sera à Flamengo jusqu’en juin 2022 après versement de 500 000 euros. Le club brésilien se réserve une option d’achat non obligatoire évaluée à 10 millions d’euros. L’arrivée du joueur a été retardée de quelques jours puisqu’il est atteint du Covid-19 et doit se conformer à la quarantaine avant de s’installer dans son pays.

Dans les prochaines heures, le club de Rio de Janeiro officialisera l’arrivée d’Andreas Pereira. L’accord avec Manchester United est clos. El Mengao paiera un million d’euros et reprendra 60% du record du milieu de terrain de 25 ans, qui pourrait faire ses débuts dès la semaine prochaine.

Né en Belgique de parents brésiliens, ce sera la première expérience de Pereira dans le football sud-américain. Auparavant, il est passé par la Liga, lors de la saison 2016-17, il était à Grenade et en 2017-18 à Valence. La saison dernière, il a joué 40 matchs pour United.

Les deux footballeurs rejoignent un Flamengo qui se lance. Il est demi-finaliste de la Copa Libertadores de América, après avoir battu Olimpia : 1-4 à Asunción et 5-1 à Brasilia. Désormais, il attend un rival : Fluminense ou Barcelone, de Guayaquil.

Au Brasileirao, l’ensemble des Renato Portaluppi, qui a encore deux matchs en attente, compte dix points de retard sur le leader, At. Mineiro, mais il est convaincu qu’il saura combler les écarts. Et dans la Copa do Brasil, il a un match de quart de finale abordable contre un Gremio en très peu d’heures.