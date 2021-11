Flamengo, une finale des libérateurs de la hiérarchie

27/11/2021 à 08:00 CET

Palmeiras et Flamengo s’affrontent dans une finale des Libertadores (ce samedi à 21h00 CET) dans laquelle l’hégémonie continentale est en jeu parmi les deux meilleurs clubs brésiliens des cinq dernières années.

La deuxième finale consécutive entre les équipes du Brasileirao est un duel définitif entre les deux derniers champions : les cariocas, en 2019, par la main de Jorge Jésus, et les Paulistas, dans la dernière édition, sous la direction d’un autre Portugais, Abel Ferreira, qui brigue désormais son deuxième titre consécutif.

Les deux équipes se sont partagées les principaux tournois, ce qui a alimenté une rivalité désormais déclarée animosité. Verdao compte deux ligues brésiliennes (2016 et 2018) et deux coupes brésiliennes (2015 et 2020 et Mengao deux ligues (2019 et 2020), deux supercoupes brésiliennes (2020 et 2021) et une Recopa sud-américaine (2020).

LE TABOU QUI DOIT BRISER LES PALMEIRAS

Dans les duels directs il y a une majorité absolue de Flamenguista, qui n’a plus perdu un face à face depuis novembre 2017… ça fait quatre ans maintenant. Depuis lors, il y a eu cinq victoires rouge-noir (y compris la finale de la Supercopa do Brasil de cette année) et quatre nuls.

Tous deux arrivent au stade Centenario sous pression et avec des doutes. Celui qui perd finira l’année sans grand titre. La performance des deux dans le Brasileirao, que l’At. Mineiro et la Copa do Brasil ont généré des crises internes depuis qu’ils ont scellé leur place en finale.

Tellement de Renato Portaluppi, qui est venu présenter la démission après le KO en demi-finale de la Copa do Brasil, comme Abel Ferreira, largement critiquée pour ses approches réactives, sont au pilori. Le manager qui est deuxième peut être licencié… mais les deux resteront fidèles à leur style jusqu’aux dernières conséquences.

🇧🇷🆚🇧🇷 Chiffres historiques des finalistes de la CONMEBOL #Libertadores 2⃣0⃣2⃣1⃣ ! ?? 📈🏆 Combien de Coupes, finales et titres ont @Palmeiras et @Flamengo, qui se retrouveront demain au stade Centenario. Les statistiques @betfair_col.#GloriaEterna pic.twitter.com/90wcC6yQVc – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 26 novembre 2021

FLAMENGO VA AVEC TOUT

De Arrascaeta s’est remis d’une rupture fibrillaire dans la cuisse antérieure de sa jambe droite qui l’a empêché d’entrer pendant près de 40 jours. L’Uruguayen, réapparu mardi, arrive très bien, mais commencera à former le meilleur quatuor offensif du continent à côté de Everton Ribeiro et la paire d’attaquants qui composent Bruno Henri et Gabigol, qui est le tireur du tournoi avec 10 cibles.

Sur le banc, Mengao a plein de poudre pour une éventuelle prolongation avec Michael, qui est le footballeur brésilien en meilleure forme, Vitinho et le récupéré Pierre, qui a subi une arthroscopie du genou droit il y a un mois.

Flamengo, quand ils mettent toutes leurs pièces, est une équipe exubérante qui aime avoir le ballon et a les ressources pour trancher dans le dernier tiers. L’arrivée de David Luiz – qui n’a pas eu beaucoup de régularité en raison de problèmes physiques – a fourni une sécurité supplémentaire dans l’axe d’un arrière, qui a deux côtés très roulants : le chilien Ile Maurice et l’excolchonero Philippe Luis.

EL PALMEIRAS, CONTRE

Verdao a déjà éliminé, en demi-finale, At. Mineiro (qui est l’équipe de l’année au Brésil) avec deux boulons. Abel Ferreira, qui est un adepte de son compatriote MourinhoPréparez un réseau défensif pour neutraliser tout le torrent offensif Flamingo.

L’entraîneur portugais sortira avec un 4-4-2 avec beaucoup de discorde, avec Felipe Melo et Zé Rafael dans le double pivot. Luiz Adriano, une référence offensive la saison dernière, est dans un niveau de forme très bas, donc les principales options en attaque sont d’exploiter la vitesse de la paire Dudu et Rony, qui est revenu récupérer sa meilleure version … et bien sûr, le moment spectaculaire de la Raphaël Veiga.

LES ALIGNEMENTS PROBABLES DE PALMEIRAS – FLAMENGO

Palmeiras : Weverton ; Mayke (Gabriel Menino), Luan, Gustavo Gomez, Piquerez ; Felipe Melo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga ; Dudu et Rony.

Flamengo : Diego Alves; Mauricio Isla, Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luis ; Willian Arao, Andreas Pereira, d’Arrascaeta ; Everton Ribiero, Bruno Henrique et Gabigol.

Arbitre: Nestor Pitana (Argentine)

Stade: Centenario, à Montevideo.

Calendrier: À 21h00 CET.