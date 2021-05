“ Flaming Pie ”: une friandise tentante de la cuisine de Paul McCartney

Flaming Pie était le dixième album solo de Paul Mccartney en son propre nom. C’était celui qu’il avait dû attendre pour sortir, pour ne pas être en concurrence avec un groupe appelé Les Beatles.

Le disque est sorti au Royaume-Uni le 5 mai 1997, mais deux de ses chansons ont leurs origines au début des années 1990. McCartney travaillait sur la majeure partie du reste quand EMI s’est lancé dans le projet d’anthologie gigantesque des raretés des Beatles au milieu de la décennie. Donc, Paul a été obligé de laisser la série suivre son cours avant de pouvoir reprendre son calendrier de sortie en solo.

Écoutez Flaming Pie en ce moment.

“Je pense que j’ai donné à l’Anthologie un intervalle décent”, a déclaré McCartney à Mojo lors de la sortie de l’album. «Mes affaires sont soudainement prêtes, a demandé à Linda si elle avait des photos, elle avait une super petite sélection, elle les a réunies et tout a soudainement semblé fonctionner et c’était, ‘Oh, voilà…’»

Le titre apparemment improbable était en quelque sorte une blague des Beatles, qui allait au cœur même de leur transformation en un groupe que nous connaissions et aimions. Dans un article du magazine de musique Liverpool Beat Mersey Beat en 1961, John Lennon dit avec son irrévérence habituelle: «Cela est venu dans une vision – un homme est apparu sur une tarte enflammée et leur a dit: ‘À partir de ce jour, vous êtes des Beatles avec un A.’ Merci Monsieur Man, ont-ils dit en le remerciant.

Le nouvel album avait McCartney collaborant avec deux des principaux protagonistes de la série Anthology, le producteur-artiste Jeff Lynne et le mentor des Beatles George Martin, parmi de nombreux autres invités intéressants. L’ami de longue date de Paul Steve Miller, sur «My Dark Hour» dont il était apparu «anonymement» alors qu’il était encore Beatle, jouait de la guitare et chantait, prenant même la tête de «Used To Be Bad».

Amis et famille

La compagne constante de Paul, Linda McCartney, a fourni des chœurs comme jamais, sur un disque paru un peu moins d’un an avant sa mort tragique. Leur fils James a ajouté à l’ambiance entre amis et famille avec de la guitare électrique, tout comme Ringo Starr à la batterie. Il était proéminent sur le très sous-estimé «Beautiful Night», élégamment orchestré par Martin à Abbey Road.

Ce morceau est devenu le dernier des trois singles britanniques du plateau, après “Young Boy” et “The World Tonight”. Il y avait aussi un tout premier crédit de co-écriture McCartney-Starkey, alors que Paul et Ringo collaboraient sur «Really Love You». Un autre moment fort fut “Calico Skies”, écrit au début des années 1990, avant même la sortie du précédent album solo de Paul, Off The Ground en 1993.

Flaming Pie a obtenu des performances plus que respectables dans les charts mondiaux, atteignant la deuxième place au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec des certifications or dans chaque pays. C’était aussi l’or au Japon et en Norvège, et un album Top 5 dans une grande partie de l’Europe.

Flaming Pie est disponible en plusieurs formats dans la collection d’archives Paul McCartney.

Les listes de chansons complètes de la réédition de Flaming Pie sont:

ÉDITION DELUXE

Boîte de coquilles de palourdes enveloppée de tissu numérotée

Portfolio de CD contenant 5 CD et 2DVD

Livre de 128 pages contenant des images inédites de Linda McCartney, une pochette d’album étendue des archives et l’histoire derrière l’album – y compris des informations piste par piste, des recettes et de nouvelles interviews avec Paul McCartney, Ringo Starr, Jeff Lynne, Steve Miller et personnel clé de l’album, écrit par Chris Heath.

Fac-similés du cahier de studio John Hammel, du magazine Club Sandwich, du médiator Flaming Pie et de l’enveloppe contenant les paroles manuscrites de 8 titres et du journal The Flame

CD1 – Album remasterisé

1. La chanson que nous chantions

2. Le monde ce soir

3. Si vous voulez

4. Un jour

5. Jeune garçon

6. Calico Skies

7. Tarte flamboyante

8. Le paradis un dimanche

9. Utilisé pour être mauvais

10. Souvenir

11. Petit saule

12. Je t’aime vraiment

13. Belle nuit

14. Grande journée

CD2 – Enregistrements personnels

1. La chanson que nous chantions [Home Recording]

2. Le monde ce soir [Home Recording]

3. Si vous voulez [Home Recording]

4. Un jour [Home Recording]

5. Jeune garçon [Home Recording]

6. Calico Skies [Home Recording]

7. Tarte flamboyante [Home Recording]

8. Souvenir [Home Recording]

9. Petit saule [Home Recording]

10. Belle nuit [1995 Demo]

11. Grand jour [Home Recording]

CD3 – Dans le studio

1. Grande journée [Acoustic]

2. Calico Skies [Acoustic]

3. Allez, viens, bébé

4. Si vous voulez [Demo]

5. Belle nuit [Run Through]

6. La chanson que nous chantions [Rough Mix]

7. Le monde ce soir [Rough Mix]

8. Petit saule [Rough Mix]

9. Vie entière [Rough Mix]

10. Le paradis un dimanche [Rude Cassette]

CD4 – Tartes enflammées

1. La ballade des squelettes

2. Vous cherchez

3. Balai

4. L’amour vient s’écrouler

5. Même amour

6. Oobu Joobu Partie 1

7. Oobu Joobu Partie 2

8. Oobu Joobu Partie 3

9. Oobu Joobu Partie 4

10. Oobu Joobu Partie 5

11. Oobu Joobu Partie 6

CD5 – Tarte flamboyante au moulin

DVD1 – Dans le monde ce soir

DVD2 – Film bonus

1. Belle nuit

2. Making Of Beautiful Night

3. Petit saule

4. Le monde ce soir [Dir. Alistair Donald]

5. Le monde ce soir [Dir. Geoff Wonfor]

6. Jeune garçon [Dir. Alistair Donald]

7. Jeune garçon [Dir. Geoff Wonfor]

8. Flaming Pie EPK 1

9. Tarte flamboyante EPK 2

10. Dans The World Tonight EPK

11. Réunion d’illustrations de l’album Flaming Pie

12. Performances du vendredi TFI

Plus audio HD 24 bits 96 kHz téléchargeable

EDITION COLLECTOR

Tout le contenu de l’édition Deluxe plus:

Boîte collector numérotée en deux pièces enveloppée de tissu

4LPs comprenant: album remasterisé exclusif coupé à mi-vitesse sur 2LPs; vinyle de marque blanche estampé à la main contenant des enregistrements personnels; single exclusif “The Ballad Of The Skeletons” 12 “avec gravure vinyle et affiche

Portfolio exclusif de tirages d’art marbrés contenant six tirages d’art de Linda McCartney

Regardez la vidéo de déballage ici:

LP1 – Album remasterisé

Côté 1

1. La chanson que nous chantions

2. Le monde ce soir

3. Si vous voulez

Côté 2

4. Un jour

5. Jeune garçon

6. Calico Skies

7. Tarte flamboyante

LP2 – Album remasterisé

Côté 3

8. Le paradis un dimanche

9. Utilisé pour être mauvais

10. Souvenir

Côté 4

11. Petit saule

12. Je t’aime vraiment

13. Belle nuit

14. Grande journée

LP3 – Enregistrements à domicile

Côté 1

1. La chanson que nous chantions [Home Recording]

2. Le monde ce soir [Home Recording]

3. Si vous voulez [Home Recording]

4. Un jour [Home Recording]

5. Jeune garçon [Home Recording]

Côté 2

6. Calico Skies [Home Recording]

7. Tarte flamboyante [Home Recording]

8. Souvenir [Home Recording]

9. Petit saule [Home Recording]

10. Belle nuit [1995 Demo]

11. Grand jour [Home Recording]

LP4 – La ballade des squelettes

Côté 1

1. La ballade des squelettes

Côté 2

Gravure sur vinyle

