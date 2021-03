Flamingo (FLM) TVL augmente alors que les solutions de gaz Ethereum restent insaisissables

L’agriculture à rendement a gagné en popularité au cours de l’année écoulée parallèlement à la montée en puissance de la finance décentralisée, mais récemment, la capacité à obtenir un bon rendement a été limitée par les coûts de transaction élevés sur le réseau Ethereum (ETH).

En conséquence, les producteurs de rendement ont commencé à explorer des options en dehors du réseau Ethereum pour des opportunités plus accessibles dans un environnement à faible coût.

Une option qui a montré une croissance constante de la liquidité depuis son lancement est Flamingo Finance (FLM), une plate-forme DeFi basée sur la blockchain Neo (NEO) et le protocole d’interopérabilité Poly Network.

Flamingo finance la liquidité totale et le volume sur 24 heures. Source: Flamingo Finance

Flamingo vise à devenir une plate-forme DeFi à service complet et le protocole dispose actuellement d’une passerelle d’actifs inter-blockchain (wrapper), d’un pool de liquidité sur blockchain (swap), d’un coffre-fort d’actifs blockchain, d’une plateforme de négociation de contrats perpétuels (perp) et d’un organisation de gouvernance décentralisée (DAO).

La passerelle d’actifs inter-blockchain est actuellement capable d’encapsuler des jetons ERC-20, y compris Wrapped Ether (WETH) et Wrapped Bitcoin (WBTC), ainsi que des jetons basés sur l’ontologie (ONT).

L’interaction avec le protocole se fait à l’aide des extensions de navigateur de portefeuille NeoLine ou O3 pour les jetons Neo, de l’extension de navigateur de portefeuille Cyano pour les actifs basés sur l’ontologie et de l’extension de navigateur MetaMask pour les transactions nécessitant le réseau Ethereum.

Bien que la plate-forme ne soit pas vraiment un concurrent avec Etheruem, les faibles frais ont attiré les utilisateurs, comme le montre la hausse de la TVL. Une fois que toutes les garanties ont été emballées et déposées sur la blockchain Neo, toutes les transactions sur le protocole Flamingo ont un coût fixe de 0,011 GAS et il y a une option pour choisir une transaction feeless si l’utilisateur est prêt à attendre un peu plus longtemps pour que la transaction traiter.

Des rendements compétitifs stimulent la liquidité

Lorsque Flamingo a été lancé à l’origine, il offrait un jalonnement simple et des rendements élevés pour attirer le pool initial de liquidités qui a aidé à établir l’écosystème. Elle s’est depuis transformée en offrant des opportunités de rendement aux fournisseurs de pool de liquidité, en particulier sur les pools où les besoins de liquidité sont plus importants.

Taux de jalonnement du pool de liquidité sur Flamingo Finance. Source: Flamingo Finance

Comme le montre le graphique ci-dessus, tous les pools sont associés à Neo et les récompenses sont payées en jeton FLM.

Selon le fil Twitter de Flamingo, le protocole se prépare maintenant pour la sortie de Neo 3.0, qui a commencé son lancement Testnet le 25 mars. Une fois pleinement implémenté, Neo 3.0 pourrait voir une activité accrue sur le réseau et déclencher une augmentation de la valeur pour FLM comme c’est la paire de base pour tous les pools de liquidité.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.