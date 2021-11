Flare et Rival entrent dans la NFT, les services publics et l’association des tokens DAO

Flare, une plate-forme de contrat intelligent hautement décentralisée, à faible coût, à faible émission de carbone et évolutive fonctionnant sur EVM, a annoncé un partenariat avec Rival, une plate-forme d’entreprise leader dans les sports électroniques, les jeux et l’engagement des fans, pour devenir une plate-forme NFT jeton, utilitaire ou DAO préféré pour Invezz a appris un communiqué de presse du marché NFT de ce dernier.

Les fans peuvent échanger, emballer et participer à Songbird

Les fans peuvent désormais acheter, vendre, emballer et participer en tant que NFT sur le réseau canarien de Flare, Songbird. La faible empreinte carbone de Flare et les contrats intelligents complets de Turing permettent aux fans d’interagir avec leurs équipes préférées sur la blockchain. Cela ne se fait pas au détriment de l’environnement car il n’y a pas de coûts généralement associés aux solutions consensuelles.

Le PDG de Rival, Matt Virtue, a commenté le partenariat :

Le partenariat avec Flare permet à Rival d’étendre son écosystème et ses capacités NFT pour nos clients du sport, des marques et des médias. Ce partenariat augmente l’écosystème Rival et fournit des leviers supplémentaires pour l’engagement et le renforcement de la communauté avec l’un des segments d’audience à la croissance la plus rapide au monde.

Les utilisateurs rivaux récompensés par le jeton Songbird et FLR de Flare

Les utilisateurs de la plate-forme Rival recevront le jeton Songbird et FLR de Flare en récompense de leur gameplay et de leurs réalisations. De plus, ils auront accès aux portefeuilles Bifrost, originaires de Flare et Songbird, qui leur permettront d’accéder à leurs récompenses sans problème. De plus, ils pourront les échanger contre des laissez-passer de jeu, des ventes de billets, du NFT et des produits de marque pour le client.

Rival est un bâtisseur de communauté

Rival est un développeur communautaire basé aux États-Unis avec des opérations dans le monde entier. Le nouveau partenariat permettra aux clients de la plateforme d’accéder à ses offres dans le monde entier, couvrant son portefeuille mondial d’organisations, d’équipes sportives professionnelles et de propriétés médiatiques.

Hugo Philion, PDG et co-fondateur de Flare a déclaré :

Ce partenariat est le match parfait car les eSports ont explosé ces dernières années et maintenant la plupart des principales organisations sportives du monde recherchent des opportunités dans les jeux qui leur permettent d’approfondir vraiment l’engagement des fans en autorisant une myriade d’exemples d’utilisations différentes pour les NFT générés par les utilisateurs.

