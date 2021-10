Flare Finance annonce un partenariat avec ForeverLands NFT Game

La communauté Flare Finance a reçu un tas de mises à jour positives au cours des dernières semaines et cela ne semble pas s’arrêter de si tôt. Dans une annonce récente, Flare Finance a révélé un nouveau partenariat avec le jeu ForeverLands NFT. ForeverLands est un jeu de stratégie qui permettra aux joueurs de devenir des explorateurs et de trouver de nouvelles terres ainsi que des trésors cachés.

Dans un premier temps, ForeverLands prévoit d’acheter le meilleur art cryptographique 1/1 au monde en utilisant 50% de la valeur totale de la vente. Cet art sera ensuite largué aux détenteurs de Land NFT de manière fractionnée. Avec des informations aussi incroyables déjà annoncées sur le jeu, la communauté Flare Finance a beaucoup à attendre.

ForeverLands a annoncé que tous les détenteurs de Delorian NFT auront accès à un événement exclusif de pré-vente qui verra 25% du total des jetons mis en vente. Une remise de 20% sur la valeur du jeton sera également offerte aux détenteurs. Flare Finance avait conclu avec succès une vente de 2,1 millions de dollars de Delorian NFT.

Flare Finance avait annoncé que les détenteurs de NFT Delorian bénéficieront de plusieurs avantages et avantages exclusifs. Avec l’annonce du partenariat ForeverLands quelques jours après la vente, l’équipe de Flare Finance a déjà répondu aux attentes de la communauté. Flare Finance a également déployé la plateforme Experimental Finance (ExFi) sur le réseau Songbird.

Lancement d’ExFi

La plateforme de financement expérimental a été lancée sur le réseau Songbird. Ce sera un terrain de jeu de test pour les développeurs leur permettant de tester différents scénarios et modules. Des tests approfondis sur la plate-forme ExFi aideront à éliminer les bogues ou les piratages et empêcheront toute faille d’atteindre le réseau principal.

Le lancement de la plate-forme ExFi s’est achevé par étapes. La première phase du lancement était la phase de frappe qui a permis aux participants de frapper $CAN en garantissant leur $SGB. Cela a été suivi d’une phase de liquidité au cours de laquelle tous ont permis aux détenteurs de $ SGB et $ CAND de commencer à amorcer les pools de liquidité FlareX. La dernière phase était la phase de trading qui a permis l’échange de $ CAND et $ SGB via FlareX.

Flare Finance offre également d’énormes récompenses aux participants de la plateforme ExFi. L’objectif derrière d’énormes récompenses pourrait être d’encourager les membres de la communauté à tester la plate-forme au maximum de ses capacités. Une récompense de 1 million de dollars YFLR a été réservée aux participants. Les utilisateurs participant à des pièces stables et à des prêts auront droit à des récompenses provenant d’un pool de 350 000 $ DFLR, tandis que ceux qui participent à l’agriculture de rendement recevront un pool de récompenses de 650 000 $ DFLR.

Les récompenses seront distribuées sur une période de 63 jours selon la publication Medium de Flare Finance. Il s’agit principalement d’assurer des tests cohérents de la plate-forme ExFi. Les destinataires de la récompense devront échanger le $DFLR contre $YFLR une fois que le réseau principal sera en ligne. Une période de 30 jours serait prévue pour effectuer cet échange après la mise en ligne de Flare Finance sur le réseau Flare.

Flare Finance devrait publier une bêta publique ouverte dans les prochains jours. FlareFarm sera également dévoilé sous peu, ce qui permettra aux détenteurs de $SGB et $CAND de gagner $DFLR. Un certain nombre d’actifs F et Y seront également mis à disposition sur la plate-forme ExFi. Les annonces les plus récentes sont disponibles sur le compte Twitter de Flare Finance.