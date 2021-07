Flash Gordon le dernier de la plus grande série

reine ont partagé ‘1980: Queen At The Movies – Take 1: Flash Gordon’, le dernier épisode de la série de vidéos d’archives « The Greatest » du groupe. Vous pouvez le consulter dans son intégralité ci-dessous.

“The Greatest” nous emmène dans le voyage à travers l’histoire de Queen en célébrant jusqu’à présent leurs plus grandes chansons, performances et réalisations, cette semaine revient sur un nouveau départ fascinant pour le groupe.

Pour ce qui serait le neuvième album studio du groupe, ce serait aussi une première pour eux, leur première bande originale de film. C’est, bien sûr, Flash Gordon. Pour un groupe adepte du spectaculaire auditif, cela semblait parfait, même si le producteur Dino De Laurentiis a eu son moment de doute.

En 1980, le travail sur Flash Gordon a commencé en tandem avec les sessions d’enregistrement du nouvel album studio du groupe, The Game, mais bien que cela représenterait évidemment un départ pour le groupe, ils étaient déterminés à en faire autant un album de Queen que leurs précédents.

À côté de quelques rares séquences du groupe jouant en direct Flash Gordon sur une piste d’images dans les studios Advision de Londres, Brian May et Roger Taylor expliquent comment le projet est né :

Roger Taylor : « C’était vraiment une offre intéressante de (producteur) Dino De Laurentiis, et Joe Smith, directeur d’Elektra Records, a vraiment tout conçu. Et, c’était intéressant en fait, parce que le film a été un grand succès en Europe et au Royaume-Uni, et a complètement échoué en Amérique.

Brian May : « Mais c’est devenu une vidéo culte plus tard. Je suis assez fier du truc avec Flash, parce que c’était vraiment la première fois qu’une bande originale de rock était mise dans un film qui ne parlait pas de musique rock.

« Il y avait beaucoup de résistance, beaucoup de gens ont dit que cela ne fonctionnerait pas, y compris Dino. Quand il l’a entendu pour la première fois, il s’est dit « oh, ça ne marchera pas pour mon film », l’idée de la musique rock étant là-dedans. Mais il s’est rapidement habitué à l’idée et il a fini par l’adorer.

Roger Taylor : « En fait, c’était en quelque sorte le truc de Brian, et ça a vraiment forgé beaucoup de choses. Je veux dire que vous n’avez jamais entendu de heavy rock – une grande partie était assez heavy – de la musique dans un film, et donc cette séquence de bataille est vraiment révolutionnaire.

Brian May : “C’était, je pense, le premier.”

Roger Taylor : « Et maintenant, vous ne pouvez pas voir un film sans des albums de bandes originales et de la musique lourde. »

Brian May : « Et des guitares lourdes. »

Roger Taylor : “Je pense donc que nous étions assez en avance sur le match là-bas.”

Alors que l’album The Game commençait à prendre plus de temps pour le groupe, May a pris la responsabilité de faire passer la bande originale. La chanson titre, “Flash”, serait le seul single sorti, mais l’album regorge de morceaux classiques de Queen – notamment “The Hero”, qui est devenu une ouverture stellaire pour le spectacle en direct… comme on peut le voir dans ce Performance du groupe à Milton Keynes, Royaume-Uni, le 5 juin 1982.

Naturellement, ce projet a soulevé la question à l’époque de savoir si Queen envisagerait de faire une autre bande originale de film…

Roger Taylor a déclaré à l’époque: «Ce film était très intéressant, et si quelqu’un propose une offre vraiment fascinante pour un autre film, nous pourrions peut-être y penser. Mais non, nous sommes un groupe de rock and roll, je pense que nous le serons toujours.

Queen a bien sûr fait un retour à la notation avec sa deuxième bande originale six ans plus tard, pour un autre fantasme de science-fiction, le très réussi Highlander. Plus de ça plus tard.

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.