‘Flash’: le succès du film de Queen’s arrive pour sauver chacun d’entre nous

Le compte à rebours des charts britanniques pour la semaine du 6 décembre 1980 fait écho aux nouvelles entrées d’Adam & the Ants avec « Antmusic », le hit saisonnier de Jona Lewie avec « Stop The Cavalry » et les revivalistes rockabilly « Runaway Boys » des Stray Cats. Mais il y avait aussi une grande nouvelle chanson thème de film qui a fait ses débuts cette semaine, sous la forme de reine‘s « Éclat. »

Avec une coordination parfaite, la chanson de Brian May a fait son entrée dans la semaine où le film Flash Gordon, réalisé par Mike Hodges, a fait sa révérence cinématographique. La reprise réussie sur grand écran de l’ancienne série d’aventures de science-fiction, publiée pour la première fois sous forme de bande dessinée en 1934, mettait en vedette Sam L. Jones, Melody Anderson et Max Von Sydow, dans le rôle mémorable de Ming l’Impitoyable. Il bénéficiait également d’une bande originale complète de Queen, avec des œuvres orchestrales du compositeur de télévision/film Howard Blake.

La fin d’une année record

« Flash » a clôturé avec succès une année au cours de laquelle Queen s’est prévalu de la gloire américaine en tête des charts avec « Another One Bites The Dust », en plus du classement n ° 1 en Amérique, au Royaume-Uni et ailleurs pour l’album. Espace chaud. Le nouveau thème du film a fait des débuts relativement modestes dans les charts britanniques au n ° 30 et a eu une trajectoire de vente légèrement inhabituelle. Il semblait avoir culminé au n ° 12 la semaine avant Noël, mais le film a contribué à lui donner un élan festif et une course tardive de deux semaines au n ° 10 au cours de la nouvelle année 1981.

La chanson a continué à prendre sa place sur Queen’s record de popularité première compilation, Greatest Hits, sortie en octobre suivant. Cette rétrospective est reconnue par l’Official Charts Company comme l’album d’artiste individuel le plus vendu dans l’histoire des charts britanniques, se vendant à plus de 6,3 millions d’exemplaires sur le territoire d’origine du groupe.

