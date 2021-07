Flash Morgan Webster dit que NXT UK est le meilleur spectacle de lutte pure au monde, révèle les éloges de Undertaker dans les coulisses

Flash Morgan Webster est un incontournable de NXT UK depuis sa création et, avec son partenaire Mark Andrews, il semble destiné à faire de grandes choses à la WWE.

The Subculture a remporté l’un des titres les plus mémorables de l’histoire de NXT – au Royaume-Uni ou ailleurs – à TakeOver: Cardiff en 2019 et semblait destiné à prospérer sur d’autres marques.

Flash Morgan Webster (devant) est un ancien champion NXT UK Tag Team avec Mark Andrews

Ils ont combattu les Viking Raiders sur un RAW enregistré à Manchester et ont également affronté les Broserweights dans le Dusty Rhodes Classic, mais la pandémie a interrompu leurs chances d’en faire plus.

S’adressant à talkSPORT, FMW a expliqué qu’il n’y avait aucun plan défini pour déplacer les marques, mais ils ont réussi à impressionner The Undertaker de toutes les personnes en cours de route.

« Nous avons découvert RAW la veille. Nous avons découvert le Dusty Classic deux semaines auparavant. Mais j’ai l’impression qu’à chaque fois que nous avons eu ces opportunités, nous sommes allés là-bas et l’avons absolument brisé.

« Nous sommes venus dans les coulisses et avons obtenu le feu vert de Vince [McMahon] et Paul Heyman [on RAW] et puis quand nous sommes revenus à Full Sail, Shawn [Michaels] y allait-il absolument mental. Triple H était là en disant que c’était absolument fou. Même The Undertaker était dans les coulisses et il en a été époustouflé.

Flash Morgan Webster travaillé par les Broserweights

« Alors, qui sait ? Il y a un bon dicton dans la lutte et c’est “qu’est-ce que tu as fait pour moi dernièrement ?” Je pense que peut-être si les choses continuaient et continuaient, qui sait ?

«Mais, malheureusement, le monde s’est arrêté et de bonnes choses à ce sujet sont de pouvoir changer de nom et de faire de la sous-culture une chose. Nous commençons vraiment à remettre la balle en marche, mais la mauvaise chose est que la balle qui roulait s’est malheureusement arrêtée.

“Rien n’était en préparation, mais chaque opportunité qui nous a été donnée nous a été brisée et tous ceux à qui nous parlions adoraient ce que nous faisions.”

Les fans sont tombés amoureux des styles casse-cou de Flash Morgan Webster et Mark Andrews

Nommer Shawn Michaels et The Undertaker est un exploit pour un Gallois et il explique comment le premier l’a laissé le plus frappé par les stars.

“Shawn était celui-là”, a expliqué Webster. «Quand je l’ai rencontré au Royal Albert Hall, il m’a fallu des années pour trouver le courage d’aller lui parler. Il m’a vraiment épaté. Johnny Saint, j’ai eu exactement le même sentiment. Une fois que j’avais fait ces deux-là, pour ne pas minimiser le reste, c’est devenu un peu plus normal.

“Taker passait, il sortait et il était comme” Un match d’enfer, des trucs formidables “, et c’est un monstre absolu [laughs] mais oui, je suppose que plus vous avancez dans ce terrier de lapin, plus cela devient normalisé.

«Mais c’est incroyable d’entendre de belles choses de la part de gars comme Undertaker, Shawn Michaels, Triple H, William Regal, etc. Cela signifie le monde absolu.

La sous-culture est apparue en dehors de NXT UK à quelques reprises

NXT UK a émané des studios BT Sport pendant la pandémie, mais maintenant que les arènes s’ouvrent au Royaume-Uni, la marque a une chance de reprendre la route.

La marque réclame un NXT UK TakeOver, mais qu’en est-il de leur maison habituelle ?

« Un TakeOver serait génial, mais vous savez quoi ? J’ai l’impression que je voudrais voir à quoi ressemblerait BT Sports avec 150 à 200 personnes là-dedans », a déclaré Webster.

Marc Andrews [left] et Flash Morgan Webster [right] élargi la sous-culture pour inclure Dani Luna

« Je pense qu’il a le potentiel d’être le UK Full Sail. D’autres événements se sont déroulés là-bas et il semble que cela pourrait être une sacrée mise en place là-bas et cela pourrait être notre base au Royaume-Uni.

«J’adorerais faire notre télévision hebdomadaire à partir de là, puis peut-être quatre, cinq, six fois par an, nous sortons dans les grandes arènes et faisons les grandes villes pour un TakeOver. Je veux juste que les fans reviennent, mec [laughs]. “

NXT UK est en larmes depuis son retour de six mois sabbatiques grâce à la pandémie et Webster pense qu’en ce qui concerne la lutte professionnelle pure, il n’y a personne de meilleur sur la planète.

La sous-culture a un grand avenir à la WWE

«Je crois honnêtement que nous sommes, livre pour livre, le meilleur produit de lutte pure, pas seulement à la WWE, mais dans le monde aujourd’hui. Je crois que nous avons un créneau horaire et à cette heure-là, nous vous donnons quatre à cinq meilleurs matchs de lutte pure.

« Pas de fumée et de miroirs ; c’est percutant, c’est du haut vol, c’est rapide. Je pense que si vous êtes un fan de catch et que vous aimez le catch pur, NXT UK est le meilleur produit pour ça.

Découvrez NXT UK sur le réseau WWE le jeudi et BT Sport le vendredi chaque semaine.