Flash news: L’UEFA est une blague absolue. Qui savait?

Le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League s’est terminé plus tôt avec le Bayern Munich opposé à l’Atletico Madrid, Manchester United s’apprête à affronter le Paris Saint-Germain dans ce qui sera certainement un affrontement de titans en herbe, et les autres liens étant assez simples en ce qui concerne qui le favoris et les outsiders seraient. Un autre résultat de tirage UCL Ro16 typique.

Cependant, ce qui a peut-être été négligé au cours du processus, c’est une grave gaffe (ou comme ils aiment le dire, des « erreurs techniques ») qui pourraient avoir eu un impact sur les résultats du tirage au sort. Un bref résumé de notre propre RLD de BFW a été publié dans la section commentaires de l’article du tirage, et se présente comme suit :

1) Ils ont ajouté Manchester United au pot de tirage de Villarreal, même s’ils n’ont pas pu être jumelés en raison de leur appartenance au même groupe. 2) Ils ont ajouté Liverpool au tirage au sort de l’Atletico Madrid, même s’ils n’ont pas pu être jumelés en raison de leur appartenance au même groupe. 3) Ils n’ont pas réussi à ajouter Manchester United au pot de tirage de l’Atletico Madrid, même s’il s’agissait toujours d’un appariement de tirage valide. Diverses agences de presse attendent un mot officiel sur ce que l’UEFA va faire pour corriger cela.

Une mise à jour récente indique que l’UEFA a décidé d’organiser un nouveau tirage au sort et de déclarer le tirage précédent nul et non avenu. Cela survient juste après que plusieurs équipes, dont l’Atletico Madrid et Manchester United, aient déposé des plaintes et soulevé des questions sur l’intégrité du tirage au sort.

Plusieurs sources et témoignages ont relayé les mêmes informations :

JUST IN: L’UEFA est sur le point d’accepter de répéter le tirage au sort. Option très viable à ce stade en raison du bâcle vu auparavant et grâce aux plaintes de plusieurs équipes. On verra si c’est confirmé #mufc #mujournal [@RodrigoFaez] – United Journal (@theutdjournal) 13 décembre 2021

RUPTURE : Le tirage a été déclaré nul et sera entièrement refait à 15h00 CET – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 13 décembre 2021

Wow. Quelle pagaille. Maintenant, nous allons refaire tout le tirage. Je suis sûr que les officiels de l’UEFA appelleraient une commission de crise pour mettre leur plan B en action, c’est-à-dire un autre tirage au sort truqué lors des événements lorsque le premier tirage au sort échoue. C’est juste une plaisanterie. Ou suis-je?

En tout cas, espérons qu’ils obtiendront les bons tirages cette fois-ci. J’espère aussi qu’on ne tirera pas si tôt Chelsea ou le PSG. L’Atletico aurait été un tirage ennuyeux et épuisant à coup sûr, mais rien que le Bayern ne puisse pas rassembler et expédier.

UEFA, si vous lisez ceci, ne nous donnez plus le PSG. Ça devient vraiment ennuyeux.