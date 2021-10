FLASHBACK: Biden a imputé les pénuries alimentaires sous Trump en 2020 au «manque de leadership»

Le président Joe Biden est critiqué sur les réseaux sociaux pour des clips diffusés en ligne à partir de la campagne électorale de 2020 dans lesquels il attribuait les pénuries alimentaires au leadership défaillant du président de l’époque, Donald Trump.

« Nous n’avons pas de problème de pénurie alimentaire – nous avons un problème de leadership », a déclaré le candidat de l’époque Biden en mai 2020 lors d’une mairie virtuelle tout en blâmant Trump pour les pénuries alimentaires pendant les blocages du coronavirus.

« Nous avons beaucoup de nourriture », a ajouté Biden. « C’est en train d’être labouré. Vous avez– vous euthanasiez le bétail et les porcs. Ils sont là pour s’assurer qu’ils versent des milliers de gallons de lait dans le sol. Ce n’est pas une pénurie alimentaire. C’est un manque de leadership – un manque de leadership. »

Biden a ajouté que s’il était président à l’époque, il aurait « ordonné au gouvernement d’acheter de la nourriture aux agriculteurs et de l’envoyer aux banques alimentaires » et que Trump « n’a pas intensifié ses efforts » en ne le faisant pas.

« J’exploiterais l’industrie de la restauration pour aider à fournir de la nourriture à ceux qui en ont besoin et aider des millions de travailleurs licenciés à reprendre le travail et le travail … ce n’est pas sorcier. C’est du leadership. »

Les utilisateurs des médias sociaux ont critiqué Biden pour les remarques qui ont refait surface alors que l’inflation a atteint son plus haut niveau en 13 tandis que les prix des denrées alimentaires pour les produits de base ont grimpé en flèche et que les étagères nues sont devenues de plus en plus répandues.

« Qui savait que Joe Biden pouvait prédire en 2020 ce qui se passerait en 2021 ? » un utilisateur de Twitter a écrit tandis qu’un autre publiait sarcastiquement: « Cela a bien vieilli. »

Le hashtag Twitter #EmptyShelvesJoe était à la mode sur Twitter jeudi alors que des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont forcé l’administration Biden à admettre qu’elle « ne peut pas garantir » que les Américains recevront leurs colis de Noël à temps.

« Je viens de faire des courses… encore… merci #EmptyShelvesJoe, j’aime vraiment devoir y aller tous les jours maintenant pour trouver ce qui prenait un voyage », a écrit un utilisateur de Twitter avec le hashtag et une photo d’étagères presque vides dans un épicerie.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont entravé les efforts visant à soutenir l’économie américaine pendant la pandémie de COVID-19. Les matières premières essentielles nécessaires à la construction et les composants tels que les semi-conducteurs sont rares, tandis qu’une pénurie de main-d’œuvre a contribué à un blocage des expéditions dans les principaux ports.

Plusieurs grandes entreprises ont constaté une augmentation des coûts liés à la logistique et des perturbations de leurs opérations normales. Les problèmes ont également eu un impact sur les consommateurs sous la forme d’étagères vides et de prix plus élevés, faisant craindre que la baisse des dépenses ne ralentisse la reprise économique.

Les prix des aliments ont bondi de 0,9% le mois dernier et sont maintenant en hausse de 4,6% par an, selon l’indice. Le prix de la viande, de la volaille, du poisson et des œufs a grimpé de 10,5% cette année, tandis que les prix du bœuf ont grimpé de 17,6%. Les fruits et légumes ont augmenté de 3 %.

Pour les Américains dont le revenu annuel médian est d’environ 70 000 $, l’inflation les a obligés à dépenser 175 $ de plus par mois pour la nourriture, l’essence et le logement, a rapporté la semaine dernière le New York Post, citant Mark Zandi, l’économiste en chef de Moody’s Analytics.

Plus tôt cette semaine, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les « défis » de la chaîne d’approvisionnement étaient « inévitables ».

