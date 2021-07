Flashback Ending Expliqué : quel était le choix final ?

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Cet article contient des spoilers de Retour en arrière et sa fin. Ne lisez pas plus loin si vous n’avez pas encore vu le film de Dylan O’Brien!

Le film Flashback de Christopher MacBride met en vedette Dylan O’Brien dans le rôle de Fred Fitzell, un jeune homme qui retourne dans son passé à la recherche de réponses sur une fille disparue. Cela mène à un conte trippant sur l’illusion du temps, le fardeau de grandir et les choix que nous faisons, consciemment ou inconsciemment, qui nous définissent. La fin du Flashback a laissé aux téléspectateurs de quoi méditer.

La fin de Flashback, et le film en général, permet au public de l’interpréter de plusieurs manières. Les téléspectateurs pourraient voir le film comme l’histoire d’un adolescent qui a fait un mauvais trip de drogue, ou comme un film sur le chagrin et le deuil et les façons dont nous essayons de l’éviter. Flashback, c’est toutes ces choses et plus encore, mais son cœur réside dans le pouvoir de choisir. Explorons la fin de Flashback et pourquoi le choix est une partie si vitale de l’histoire de ce film.