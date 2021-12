Flashback: le patron de CNN, Zucker, avait auparavant loué et minimisé la conduite de Chris Cuomo

Le président de CNN, Jeff Zucker, avait auparavant semblé minimiser la conduite du présentateur nocturne Chris Cuomo, désormais licencié, impliquant son frère en difficulté, l’ancien gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo.

Dans des commentaires de mai – lorsqu’il a été découvert que Chris Cuomo avait conseillé à son frère alors que le démocrate populaire était mêlé à de plus en plus d’allégations d’inconduite sexuelle – Zucker a expliqué au personnel du réseau en proie au scandale la position unique de Cuomo et a déclaré que c’était « plus puissant et plus honnête de dire publiquement qu’il a merdé. »

« Il n’y a personne d’autre à la place de Chris », a déclaré Zucker à propos de la position de Chris Cuomo en tant que présentateur majeur de l’actualité du câble, qui est le frère de l’une des figures les plus notables du Parti démocrate.

Zucker a ajouté qu’il n’y avait néanmoins pas de « règles spéciales » pour le spécialiste de « Cuomo Prime Time » et que cela « n’excuse pas son erreur ».

CNN MET FIN À CHRIS CUOMO « EFFICACE IMMÉDIATEMENT »

NEW YORK, NEW YORK – 05 MARS: (LR) Chris Cuomo, Alisyn Camerota, Jeff Zucker, John Berman, John King et Joe Hogan posent pour une photo lors de CNN Experience le 05 mars 2020 à New York. Expérience CNN (Photo de Mike Coppola/. pour WarnerMedia)

Cuomo a été licencié du réseau « avec effet immédiat » plus tôt samedi, à la suite de l’examen interne d' »un cabinet d’avocats respecté » en ce qui concerne « une évaluation plus approfondie de nouvelles informations révélées concernant son implication dans la défense de son frère », selon un communiqué de CNN. .

Zucker aurait été l’un des principaux bailleurs de fonds du jeune Cuomo. Il a été l’une de ses premières nouvelles recrues lorsqu’il a repris le réseau libéral.

Il s’était auparavant vanté de « l’authenticité et la relativité » de Cuomo interviewant Cuomo pendant la pandémie.

CHRIS CUOMO SAGA : LE PRODUCTEUR D’ABC QUI A ACCUSÉ L’ANCRE DÉGRADÉE DE HARCÈLEMENT SEXUEL RÉAGIT À SON LICENCIEMENT DE CNN

« C’est ce que les frères Cuomo nous donnent en ce moment », a déclaré Zucker dans des remarques au New York Times en 2020.

Dans son reportage, le Times a suggéré que le programme actuel de conduite du matin de CNN « New Day » – précédemment co-organisé par Cuomo – a été conçu spécifiquement autour de la personnalité du présentateur désormais licencié.

Cette personnalité était pleinement exposée lors d’une interview vivement condamnée au milieu de la pandémie lorsque Chris Cuomo a suscité des éclats de rire de son frère gouverneur alors qu’il se moquait des traits du visage de l’aîné Cuomo à l’aide d’un accessoire Q-tip surdimensionné.

Chris Cuomo de CNN a joué une comédie d’accessoires avec son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo lors d’un segment largement diffusé en 2020. .

Le comportement hors antenne de Chris Cuomo en termes de conseil à son frère a atteint une masse critique après la publication de textes par le procureur général de l’État de New York, Tish James, montrant que l’ancre était intimement impliquée dans l’aide à son frère en recherchant des informations sur des rapports de rupture potentiels sur au moins un accusateur de harcèlement sexuel. .

« J’ai une piste sur la fille du mariage », a écrit Chris à la principale assistante d’Andrew, Melissa De Rosa, dans un message – faisant référence au sujet d’une allégation faite à la suite d’une cérémonie de mariage en 2019.

Dans une note de service samedi, Zucker a informé le personnel de CNN qu’il avait licencié le jeune Cuomo.

« Il va sans dire que ces décisions ne sont pas faciles et que de nombreux facteurs complexes entrent en jeu. Mais, comme toujours, il était important pour moi d’être franc avec chacun d’entre vous », a écrit Zucker.

Secrétaire du Gouverneur Melissa DeRosa et du Gouverneur de NYS Andrew Cuomo alors qu’il fait une annonce et tient une conférence de presse au bureau de la 3e Avenue. Cuomo a déclaré que le président devrait donner l’exemple et couvrir son visage et a montré à l’écran une image Photoshop du président Trump avec un masque facial. (Photo de Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via .)

Andrew Cuomo a démissionné en août au milieu de ses scandales de duel et a depuis été remplacé par son ancienne adjointe, la démocrate Kathy Hochul.

Les frères autrefois éminents sont les fils de feu le gouverneur de New York Mario Cuomo, qui était lui-même considéré comme une étoile montante du Parti démocrate, qui a décidé de ne pas se présenter à la présidentielle à son apogée politique en 1988.