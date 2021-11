FLASHBACK : Nets Buried, une victoire historique du deuxième amendement à la Cour suprême

Cette semaine, la Cour suprême a entendu des arguments sur un éventuel cas à succès du deuxième amendement, dans lequel la majorité conservatrice semblait sur le point de renverser les restrictions de New York (et d’autres États) sur qui peut obtenir un permis de port dissimulé. Mais si cela se produit, ne vous attendez pas à ce que les journaux télévisés du réseau célèbrent cela comme une décision «historique». Ceux-ci ne comptent à la Cour suprême que lorsque les libéraux gagnent.

Le 26 juin 2008, la Cour suprême a rendu ce qui est probablement la plus importante décision historique en matière de droits d’armes à feu. La majorité conservatrice de la Cour a définitivement déclaré dans l’affaire Heller que le deuxième amendement était un droit individuel. Pourtant, le lendemain, les trois émissions matinales du réseau ont collectivement bâillé devant cette victoire majeure sur les droits des armes à feu.

Le 27 juin 2008, le CBS Early Show n’a accordé qu’à peine 30 secondes. Today de NBC n’a géré que 90 secondes et Good Morning America d’ABC seulement 93 secondes. Cela ne représente que trois minutes et demie de l’affaire de droits d’armes à feu la plus importante des 100 dernières années, sur un temps d’antenne disponible de six heures.

La présentatrice de Good Morning America de l’époque, Kate Snow, a commencé sur un ton agacé : « La décision de la Cour suprême jeudi selon laquelle les Américains ont le droit constitutionnel de posséder des armes à feu déclenche déjà un flot de poursuites. Les défenseurs des droits des armes à feu s’engagent maintenant à remettre en question toutes les limites imposées aux droits des propriétaires d’armes à feu et les maires des grandes villes s’engagent à riposter. »

Dans l’émission Today, la co-animatrice de l’époque, Natalie Morales, a tenté d’être mignonne : « La décision de la Cour suprême de jeudi invalidant l’interdiction des armes de poing à Washington, DC a un effet de recul dans d’autres villes des États-Unis »

Russ Mitchell de The Early Show n’a présenté que le côté contrôle des armes à feu dans sa brève histoire : « Hier, les juges ont mis fin à une interdiction des armes à feu à Washington, DC. Chicago en a un qui est très similaire. Et la décision a mis en colère le maire de Chicago, Richard Daley.

Donc, si les partisans des droits des armes à feu gagnent gros ce mandat à la Cour suprême, ne vous attendez pas à entendre parler de « l’histoire » dans les journaux télévisés du réseau.

Les transcriptions de la couverture limitée du 27 juin 2008 des émissions du matin se trouvent ci-dessous. Cliquez sur « développer » pour en savoir plus.

Bonjour Amérique 7h13 93 secondes KATE SNOW : La décision de la Cour suprême jeudi selon laquelle les Américains ont le droit constitutionnel de posséder des armes à feu déclenche déjà un flot de poursuites. Les défenseurs des droits des armes à feu s’engagent maintenant à remettre en question toutes les limites imposées aux droits des propriétaires d’armes à feu et les maires des grandes villes s’engagent à riposter. Notre Dan Harris explique. DAN HARRIS : Ce matin à San Francisco, la première d’une avalanche attendue de contestations judiciaires des lois sur les armes à feu à la suite de la décision de la Cour suprême. Un procès contre la ville qui interdit les armes de poing dans les logements sociaux. CHUCK MICHEL (California Rifle and Pistol Association): Et dans le processus les prive du droit de choisir de posséder une arme à feu pour se défendre ou défendre leurs familles. HARRIS : Chicago et plusieurs banlieues environnantes se préparent également à des défis similaires. Ils ont des lois semblables à celle que la Cour suprême a annulée. Le maire de Chicago n’est pas content. MAIRE RICHARD DALEY (D-Chicago, Illinois) : Pourquoi ne pas supprimer le système judiciaire et retourner dans le Far West ? Tu as une arme et j’ai une arme et nous allons nous installer dans les rues. HARRIS : À travers le pays, toute une série de réglementations sur les armes à feu pourraient désormais être attaquées, des règles exigeant des verrous de détente obligatoires aux interdictions des armes d’assaut. Les défenseurs du contrôle des armes à feu sont convaincus que leur camp gagnera, mais ils craignent que leurs mains ne soient liées entre-temps, dans la lutte contre la violence urbaine. ROBYN THOMAS (Directeur exécutif, Communauté juridique contre la violence) : Nous craignons vivement que des ressources ne soient consacrées à la défense de bonnes lois déjà en vigueur. HARRIS : La Cour suprême a peut-être répondu à une grande question sur les armes à feu en Amérique, mais maintenant d’autres questions vont bientôt émerger dans un palais de justice près de chez vous. Pour « Good Morning America », Dan Harris, ABC News. Aujourd’hui 7:09 90 secondes NATALIE MORALES: La décision de la Cour suprême de jeudi annulant l’interdiction des armes de poing à Washington, DC a un effet de recul dans d’autres villes des États-Unis. Plus maintenant du correspondant de la justice de NBC, Pete Williams. PETE WILLIAMS : Quelques heures seulement après la décision la plus importante jamais rendue sur les droits des armes à feu, des groupes pro-armes sont allés devant les tribunaux pour contester l’interdiction des armes de poing de Chicago. Un maire en colère a défendu l’interdiction et a qualifié la décision de la Cour suprême d’effrayante. MAIRE DE CHICAGO RICHARD DALEY : Pensez-vous que votre voisin d’à côté devrait avoir un oozy, et un AK-47, n’importe quel type d’arme ? Crois-tu vraiment cela? Bonne chance. WILLIAMS: La Cour a déclaré que le droit du deuxième amendement de porter des armes s’applique aux individus, et pas seulement aux membres des milices qui abolissent l’interdiction des armes de poing à Washington, la Cour a déclaré qu’ils sont bien adaptés à l’autodéfense, en particulier à la maison où les cinq- La majorité des membres a déclaré que «le besoin de défense de soi, de sa famille et de ses biens est le plus aigu». WAYNE LAPIERRE, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, NATIONAL RIFLE ASSOCIATION : C’est une justification pour les Américains de tout le pays qui ont toujours su que leur liberté méritait d’être protégée. WILLIAMS: La NRA a déclaré qu’elle contesterait les restrictions sur les armes à feu à San Francisco et pourrait accepter les exigences en matière de licence à New York, où le maire a déclaré que les vérifications des antécédents de sa ville dureraient. MAIRE DE NEW YORK MICHAEL BLOOMBERG : Vous avez le droit en vertu du deuxième amendement, nous l’avons toujours cru, de tenir, d’avoir un pistolet ou d’avoir un fusil. Ce que vous n’avez pas le droit de faire, c’est d’en détenir un si vous êtes un criminel. WILLIAMS: Le tribunal a déclaré que les villes peuvent toujours imposer des restrictions sur la possession d’armes à feu, mais lesquelles exactement maintiendront les batailles judiciaires pour les années à venir. Pete Williams, NBC News, à la Cour suprême. Le premier spectacle 7h08 30 secondes RUSS MITCHELL : Cette décision de la Cour suprême selon laquelle les Américains ont le droit de posséder des armes à feu est toujours un sujet de discussion brûlant ce matin. Hier, les juges ont mis fin à une interdiction des armes à feu à Washington, DC. Chicago en a un qui est très similaire. Et la décision a provoqué la colère du maire de Chicago, Richard Daley. RICHARD DALEY : La Cour suprême et le Congrès n’ont aucune obligation de protéger notre pays. Il incombe aux maires et à vos élus locaux. MITCHELL : Dans les heures qui ont suivi la décision, les défenseurs des droits des armes à feu ont déposé une plainte pour faire annuler la loi de Chicago. La National Rifle Association envisage de déposer une plainte similaire contre San Francisco.