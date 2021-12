Flashback : quand Rosberg a battu Hamilton, puis a pris sa retraite

Il y a cinq ans, le nouveau champion du monde de Formule 1 Nico Rosberg a choqué le sport en annonçant sa retraite ce jour-là en 2016.

Le pilote Mercedes Rosberg avait remporté son premier titre lors de la course décisive pour la saison à Abu Dhabi cinq jours plus tôt, puis avait fait la révélation choc lors d’une conférence de presse à Vienne avant la cérémonie officielle de remise des prix de la FIA.

L’Allemand, 31 ans, a confirmé qu’il avait pris la décision finale de se retirer du sport dans les heures qui ont suivi son triomphe au championnat.

Rosberg a commencé sa carrière en Grand Prix avec Williams en 2006 et a participé à plus de 200 courses. Il a rejoint Mercedes en 2010 et s’est associé à son compatriote Michael Schumacher, le septuple champion, avant que Lewis Hamilton, son rival de longue date, ne rejoigne l’équipe en provenance de McLaren en 2013.

Hamilton a battu Rosberg au championnat des pilotes en 2014 et 2015, l’Allemand mettant finalement fin à sa longue séquence de défaites en remportant le titre 2016 sur le circuit de Yas Marina.

Suite à sa révélation choc, Rosberg a ensuite posté un message sur Facebook donnant plus de détails sur la décision : « Depuis 25 ans en course, c’est mon rêve, ma « seule chose » de devenir champion du monde de Formule 1.

« À travers le travail acharné, la douleur, les sacrifices, cela a été mon objectif. Et maintenant je l’ai fait.

« J’ai gravi ma montagne, je suis au sommet, donc ça me va. Mon émotion la plus forte en ce moment est une profonde gratitude envers tous ceux qui m’ont soutenu pour réaliser ce rêve.

« J’ai poussé comme un fou dans tous les domaines après les déceptions des deux dernières années, et elles ont alimenté ma motivation à des niveaux que je n’avais jamais connus auparavant.

« Bien sûr, cela a eu un impact sur ceux que j’aime aussi – c’était un effort familial de sacrifice, mettant tout derrière notre objectif. »

juste reconnaissant pic.twitter.com/RVmdcsOc6O – Nico Rosberg (@NicoRosberg) 1er décembre 2016