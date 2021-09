Flat Jockeys Championship 2021: Oisin Murphy mène William Buick dans une saison palpitante à l’approche de la finale

in

Oisin Murphy est actuellement en tête du championnat des Flat Jockeys 2021, mais William Buick a été sur ses talons tout le long du parcours et cela pourrait conduire à une finale passionnante à Ascot.

Murphy était le Champion Flat Jockey en 2020 avec 138 victoires et en a déjà 141 jusqu’à présent cette saison pour défendre son titre.

Oisin Murphy profite du soleil au festival Ebor à York plus tôt cette année

Buick a totalisé 131 victoires jusqu’à présent avec seulement quelques jours de course à rattraper.

Un jour spécial, cependant, pourrait créer une finale alléchante pour la saison de plat et la course de championnat des jockeys.

Tom Marquand est troisième de la course de championnat, mais Murphy et Buick ont ​​une longueur d’avance sur la concurrence, Marquand remportant 108 victoires au total cette saison.

Quel jockey a gagné le plus d’argent ?

Buick a en fait connu plus de succès dans les courses à prix plus importants, le prix total s’élevant à plus de 4 millions de livres sterling.

Le prix en argent de Murphy est de 3,6 millions de livres sterling, plus de 500 000 livres sterling de moins malgré ses dix victoires de plus.

Les deux dirigeants s’affronteront très probablement jusqu’au bout et affichent un taux de grève impressionnant de 23% et 22%.

William Buick a remporté les Cazoo St Leger Stakes à l’hippodrome de Doncaster le 11 septembre 2021

Prix ​​en argent total

William Buick – 4 225 685 £

Oisin Murphy – 3 669 296 £

Ryan Moore – 3 423 845 £

Tom Marquand – 2 466 618 £

Frankie Dettori – 2 322 276 £

David Egan – 2 020 370 £

Jim Crowley – 1 692 689 £

James Doyle – 1 598 682 £

Hollie Doyle – 1 586 520 £

Silvestre De Sousa – 1 507 688 £

La liste telle qu’elle se présente montre à quel point Hollie Doyle est la meilleure jockey féminine sur les appartements et malgré sa cinquième place dans le classement du championnat, elle a remporté la neuvième place.

Certains jockeys de cette liste sont loin du classement pour le nombre de victoires.

Frankie Dettori est cinquième pour son prix total en argent et se trouve juste derrière Marquand qui a couru plus de quatre fois plus de gagnants.

Des jockeys comme Ryan Moore et Dettori sont déployés par les entraîneurs dans de grands événements sans participer à toutes les courses britanniques tout au long de l’année alors qu’ils se rendent à l’étranger pour d’autres courses à grande échelle.

Par exemple, la récente victoire de Dettori est survenue lors de la course de niveau 1 à Woodbine, l’hippodrome de Toronto, au Canada.