Flava Fav arrêtée pour coups et blessures domestiques après avoir prétendument jeté une femme

Rappeur Saveur Saveur a été arrêté plus tôt ce mois-ci après un incident de violence domestique au Nevada, et sa photo fait maintenant la une des journaux.

Les Ennemi public Le co-fondateur fait face à une accusation de délit de batterie domestique après avoir prétendument fourré son doigt sur le nez de la victime présumée, l’avoir attrapée et jetée à terre, selon TMZ. Flav a été réservé le 5 octobre par le PD de Henderson.

L’avocat de Flav, David Chesnoff, raconte TMZ… « dans les cas présumés de violence domestique, il y a souvent deux côtés à l’histoire et nous expliquerons notre côté dans la salle d’audience et non dans les médias.

Flav avait déjà fait la une des journaux en 1991 après avoir plaidé coupable de violence domestique contre sa petite amie de l’époque Karen Ross. En 2014, il a de nouveau plaidé coupable de violence domestique après avoir menacé sa fiancée de l’époque celle d’Elizabeth Trujillo fils adolescent avec un couteau.

Les bouffonneries sauvages de Flav ont fait la une des journaux en 2014 lorsqu’il a été arrêté à Long Island pour possession présumée de marijuana et conduite d’un véhicule à moteur sans permis.

Mardi, Flavour s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il était sobre depuis un an, écrivant: « 1 an plus ,,, beaucoup plus à faire ,,, l’année prochaine, je prie pour que toute ma famille suive le même chemin que moi, ,, #sobriété #sans alcool #1anssobre #necrois paslehype.”

Sur le compte Instagram de Flav, musicien Questlove a commenté: « Fier de toi frère. » Rappeur Xzibit a écrit: « Je t’aime G !! Tu es l’un de mes héros [sic]. Heureux que vous vous sentiez puissant dans votre sobriété. Continue. »

1 an plus ,,, beaucoup plus à faire ,,, l’année prochaine, je prie pour que toute ma famille suive le même chemin que je suis ,,,#sobriété #alcoholfree #1yearsober #dontbelievethehype pic.twitter.com/WlDY3wDmLZ – SAVEUR FLAV (@FlavorFlav) 19 octobre 2021

TMZ a récemment rencontré Flav à LAX, où il a parlé d’une éventuelle réunion de Public Enemy. Les fans du groupe hip-hop emblématique savent que Flav et Chuck D se disputeraient à nouveau.

« Il y a certaines choses que Chuck D doit régler, et une fois qu’il viendra à la table et signera cet accord de partenariat, nous pourrons travailler », a déclaré Flav à TMZ. « Jusqu’à ce qu’il signe cet accord de partenariat, nous ne travaillons pas. C’est mon garçon et c’est un membre de ma famille, mais sur le plan commercial, nous ne sommes pas d’accord.

« J’essaie de faire en sorte que Chuck vienne me voir d’accord », ajoute-t-il. «Je ne suis pas le hold-up de ce projet Public Enemy. Chuck D est le hold-up. Je veux que tout le monde sache que Chuck D est le hold-up et non Flavour Flav. Tout le monde dit à Chuck D de signer l’accord de partenariat avec Public Enemy [so we] peut bouger! J’ai besoin de bouger ».

Dans une déclaration à Stereogum, Chuck D a répondu : « Allez-y tous. C’est fatigué et stupide. Flav et moi communiquons seuls, donc normalement je n’aborde pas ces choses en public, mais j’en ai marre du cirque de diffuser des nouvelles qui ne sont pas des nouvelles et je vais les garder factuelles ici.

« Même après toutes les années où Flav a donné le minimum à la situation tout en demandant toujours le maximum, je travaille toujours avec lui », a-t-il ajouté. « Mais il est temps de changer. Tout le monde dans la situation ne peut pas être chargé de prendre son relais. Le mot clé dans « Brothers Gonna Work It Out » est le mot « travail ». Quoi qu’il en soit, nous serons toujours frères, mais Flav doit faire le travail et il n’y a pas moyen de s’effondrer sans le travail. Aussi simple que cela. »

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant TheGrio est désormais disponible sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !