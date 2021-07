Flavio Briatore apporte la nouvelle expérience milliardaire à Porto Cervo – WWD

MILAN — Selon Flavio Briatore, l’une des choses que la pandémie de coronavirus annule pour toujours est le concept de la piste de danse. “Cependant, cela n’annulera pas le désir des gens de se connecter et de se réunir”, a déclaré l’entrepreneur italien.

En plus de devenir une légende dans le monde de la Formule 1, en remportant sept championnats du monde en tant que team manager avec Benetton et Renault, il dirige l’industrie du divertissement dans des endroits comme l’Italie, Monte Carlo, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient depuis 1998.

Aujourd’hui, Briatore, qui au fil des ans est apparu dans les pages de magazines à potins internationaux pour ses relations avec des mannequins et des célébrités, dont Naomi Campbell et Heidi Klum, est à la tête du groupe hôtelier qu’il a fondé, Billionaire Life. Le groupe exploite une série de marques en propre, dont Billionaire, Twiga et Crazy Pizza, tout en exploitant également les licences de Cipriani, Cova et Barbarac à Monte Carlo. En 2005, Briatore a également créé la ligne de luxe pour hommes Billionaire Italian Couture, qui a été vendue au groupe Philipp Plein en 2016.

Malgré les difficultés causées par la pandémie, le groupe a continué d’investir dans ses marques, en ouvrant de nouvelles implantations et en adaptant leurs formats aux nouveaux besoins du monde actuel.

Après avoir été lancé à Dubaï et à Riyad – des sites inaugurés respectivement à l’automne 2020 et au début de 2021 – le nouveau concept de divertissement “Billionaire Experience” fera ses débuts au milliardaire Porto Cervo, où Briatore a commencé à construire son empire en 1998. À partir de Le 24 juillet, Billionaire rouvrira dans le complexe de luxe sarde avec un tout nouveau format. Anciennement un club, c’est maintenant un restaurant haut de gamme où les invités ont un dîner à plusieurs plats préparé par le célèbre chef Batuhan Piatti Zeynioğlu, et se divertissent également par une gamme de performances de danseurs, chanteurs et acrobates conçues par le directeur de la production artistique du milliardaire Dubaï Montserrat Moré, qui était auparavant au Cirque Du Soleil, Lìo et Pacha Ibiza.

“Au Billionaire cet été, nos invités auront la chance de vivre une toute nouvelle expérience de l’heure du dîner jusqu’à 1h30 du matin”, a déclaré Briatore. « Le secteur du divertissement traverse un changement radical. Je ne crois pas que les clubs indoor vont vraiment reprendre le travail, surtout parce que les gens ne seront probablement pas d’humeur à traîner et à danser dans des espaces intérieurs. Je crois que nous devrons vivre avec ce virus pendant des années et je vois les vaccins comme la seule chance de retourner au travail et de donner la chance aux gens de s’amuser.

Billionaire Life a également apporté sa marque Crazy Pizza à Porto Cervo, en ouvrant un restaurant le 9 juillet avec une terrasse fleurie de 70 places face à la marina de la station avec ses méga yachts.

Il s’agit du premier spot italien de Crazy Pizza, une marque qui a fait ses débuts en 2019 dans le quartier chic de Marylebone à Londres. Actuellement Crazy Pizza, qui s’est fait un nom grâce à ses pizzas savoureuses servies avec des vins haut de gamme, des champagnes et des cocktails personnalisés dans un environnement raffiné avec un DJ résident, exploite également d’autres adresses à Knightsbridge à Londres et à Monte Carlo.

« La pizza, c’est de la street food, c’est quelque chose de simple et sans prétention. Mais nous avons trouvé le moyen de lui donner une allure particulière, puisque nous recherchons les meilleurs pizzaïolos du monde, nous achetons les ingrédients les plus authentiques, nous fabriquons notre propre mozzarella, nous proposons une carte de vins, champagnes et boissons haut de gamme, et nous créer des espaces charmants avec une bonne ambiance », a expliqué Briatore, ajoutant que d’autres emplacements Crazy Pizza ouvriront à Milan et à Rome entre la fin de cette année et le début de 2022. Dans la capitale italienne, Billionaire Life ouvrira également un avant-poste Twiga.

Quelle que soit la marque avec laquelle il travaille, Briatore a déclaré que la formule était toujours la même. « Notre offre est très polyvalente, mais il existe une sorte de colle qui maintient tout ensemble », a-t-il déclaré. “Et les deux principaux ingrédients de cette colle sont la qualité (et je veux dire la qualité des ingrédients, des lieux et du service) et le personnel”, a-t-il expliqué. « Nous avons le meilleur personnel composé de jeunes dynamiques, souriants, instruits, capables de vous mettre à l’aise. Je suis vraiment contre l’idée de VIP, dans le sens où chaque invité est un VIP et tout le monde doit être traité de la même manière, ce qui doit être la meilleure façon. Je pousse chacun à investir du temps dans la connaissance de nos hôtes afin d’anticiper leurs envies et de les faire se sentir comme chez eux.

Et l’incertitude actuelle du monde ne limite pas son esprit d’entreprise. Briatore estime qu’en Italie, les secteurs de l’hôtellerie et du divertissement ont été les plus pénalisés depuis le début de la pandémie. “En Italie, il y a toujours ce besoin de trouver des boucs émissaires et dans ce cas, ils ont choisi des restaurants, des clubs et des hôtels, qui génèrent des revenus et attirent les touristes dans le pays”, a déclaré Briatore. « Je vois beaucoup d’incongruités. Des milliers de personnes peuvent se rassembler après un match de football pour célébrer, mais les restaurants doivent considérablement limiter leur capacité. Cependant, nous continuons à travailler, en limitant tous les risques possibles. »

Interrogé sur la façon dont il voit la situation actuelle du tourisme international en Italie, Briatore a déclaré qu’il voyait de nombreuses opportunités manquées. “Les Italiens sont les spécialistes pour repousser ces touristes dépensiers qui peuvent apporter de la richesse au pays”, a déclaré Briatore. « Surtout dans le Sud, l’accent a toujours été mis sur la promotion du tourisme de masse, plutôt que sur celui de qualité. Les touristes de masse et bon marché ne laissent presque rien derrière eux, tandis que le tourisme haut de gamme a un impact positif puisqu’il rapporte de l’argent. En tant que pays, nous devons devenir plus attractifs pour les chaînes d’hôtels de luxe, même s’il y a toujours l’énorme problème de la lenteur de la bureaucratie à laquelle il faut faire face lorsque vous investissez là-bas. Et, il y a un autre gros problème : le manque de transport. Selon Briatore, investir dans la logistique et les infrastructures pourrait être la seule option pour libérer tout le potentiel de la péninsule en tant que destination touristique attrayante.

