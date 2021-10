Flavio Briatore sur le point de revenir en F1 ?

Flavio Briatore a été banni à vie de la Formule 1 après le scandale du « crashgate » au Grand Prix de Singapour 2008, mais son interdiction à vie a ensuite été réduite, alors l’Italien flamboyant est-il prêt à revenir en F1 ?

En 2008, lorsque Briatore était directeur d’équipe chez Renault, son pilote Nelson Piquet Jr. s’est lourdement écrasé lors du Grand Prix de Singapour 2008, provoquant la sortie de la voiture de sécurité qui jouait entre les mains de son coéquipier de l’époque, le double champion Fernando Alonso, qui a remporté la course.

Pour faire court, Piquet Jr. a révélé – après avoir été limogé de l’équipe en 2009 – que son patron d’équipe, puis directeur exécutif de l’ingénierie, Pat Symonds, lui avait ordonné de s’écraser délibérément afin d’aider Alonso à gagner la course.

Sans entrer dans les détails, le résultat principal était : Briatore et Symonds ont été reconnus coupables, et tous deux ont été bannis des événements régis par la FIA – Briatore à vie et Symonds pendant 5 ans – mais plus tard en 2010, leurs interdictions ont été levées à compter de fin 2012.

Depuis lors, Symonds a occupé un poste chez Williams F1 Team en tant que directeur technique entre 2014 et 2016, après quoi il a rejoint l’équipe de direction de F1 aux côtés du directeur général de Motorsports Ross Brawn, gérant l’aspect sportif de la F1.

Briatore n’est cependant pas revenu à un rôle actif en F1 autre que de rester le manager et le confident de Fernando Alonso au fil des ans, en plus d’assister à certaines courses en tant que spectateur.

Cependant, l’Italien a récemment publié une vidéo sur Instagram le montrant lors d’une réunion d’affaires avec le PDG et compatriote de F1, Stefano Domenicali, dans laquelle il a déclaré : « Nouvelle énergie, nouvelle puissance et nouvelle excitation, la Formule 1. »

Tandis que Domenicali, qui a récemment écrit sur le site officiel de la F1 un article sur « L’état de la nation de Stefano », a déclaré lors de la réunion : « Alors restez à l’écoute, beaucoup de plaisir pour la prochaine saison en Formule 1 ».

Alors Briatore est-il sur le chemin du retour en F1 ? Domenicali a déclaré dans sa chronique sur l’état de la nation de Formule 1 : « Il y aura bientôt d’autres bonnes nouvelles, que je ne veux pas gâcher en disant maintenant. »

Ces nouvelles comprendront-elles par hasard Briatore ?