Flavio Etcheto, pionnier de l’électronique argentine, est décédé

Peut-être que plusieurs ont en tête Flavio etcheto car entre 1998 et 2004, il était membre du groupe Gustavo Cerati, imprimer son tampon sur des albums emblématiques comme Bouffée (1999) et C’est toujours aujourd’hui (2002).

Mais au-delà, Flavio a laissé son empreinte puisqu’il a fait irruption sur la scène argentine à la fin des années 80, lorsque, sous le nom de La filature de coton, a conquis les oreilles de Daniel Melero. Melero a produit son premier opus et l’a inclus dans ses albums Conga (1988) et Caméra (1991). Plus tard, il a participé à Couleurs sacrées (1992) que signifiait cette rencontre avec Cerati. Celui né à Buenos Aires, en 1969, faisait également partie de la production de Dynamo (1992) et Rêve Stéréo (1995) par Soda Stereo.

Le musicien argentin a également été un protagoniste dans les années 90 au sein de la soi-disant « rock sonique », qui a marqué le changement de génération au sein du rock argentin. Avec votre groupe Résonnant a fait ses débuts sur une compilation avec des groupes comme Tante Newton, Les Sorcières et les Diables de Tasmanie qui ont marqué ces nouveaux chemins sonores. Avec Resonantes, à côté de Léonard ramella, a publié les enregistrements Submersible (1995) et Simultané (1997).

Toujours dans les années 90, il forme le duo Ocio, en publiant l’album Mesure universelle (1999) et le PE Insulaire (2000) et en 2003 il crée le trio Roken avec Leandro Fresque. Il a ensuite commencé à travailler sous le pseudonyme solo de Traîneau.

Déjà dans les années 2000, Etcheto sort une série d’œuvres en solo et forme le duo Île des états près de Lolo Gasparini, avec qui il a publié les enregistrements Latitude (2007) et Express (2010). Au cours des dernières années, le duo a continué à publier des singles.

Dans l’après-midi de ce jeudi 6 janvier, à 52 ans, il meurt à cause d’un cancer qui l’affectait depuis longtemps. Les réseaux ont exprimé leurs condoléances en même temps Ils se sont souvenus de son héritage dans la musique argentine.