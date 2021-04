FlavorGraph, un outil d’intelligence artificielle pour créer de nouvelles saveurs dans la cuisine | La technologie

Sony AI et l’Université de Corée ont collaboré pour créer ce programme de cartographie avec lequel ils visent à inspirer les chefs et à découvrir de nouvelles combinaisons d’ingrédients.

Il peut sembler étrange qu’un programme composé de morceaux sans goût puisse être d’une grande aide pour trouver de nouvelles saveurs dans l’industrie alimentaire. C’est l’objectif principal de FlavourGraph, un outil basé sur l’intelligence numérique.

Cela a en fait beaucoup de sens, car l’IA est très efficace pour reconnaître les modèles et générer des combinaisons, même si elle n’a pas de sens de goût ou d’odeur comme les grands chefs. Vous avez juste besoin du informations extraites de 1561 molécules d’arôme et de connaître l’utilisation que les humains font habituellement de ces ingrédients pour déterminer les saveurs que nous n’avons pas encore trouvées.

Sony AI et Université de Corée ont travaillé ensemble sur ce projet: «En plus des relations entre ingrédients alimentaires et composés aromatiques qui n’ont pas été explorées auparavant, la recherche FlavorGraph permettra une plus grande flexibilité en combinant un ou plusieurs ingrédients avec de nombreux autres» explique le responsable du projet Fred Gifford et Donghyeon Park.

La base de données dans laquelle s’appuie ce nouvel outil est constituée de 1561 molécules d’arôme et un million de recettes. Ce graphique entre les recettes et les saveurs résultantes permet d’analyser les relations chimiques et statistiques entre les ingrédients et aide l’équipe à mieux représenter les aliments.

“Au fur et à mesure que la science se développe et que nous obtenons de meilleures représentations de la nourriture, nous devrions découvrir des combinaisons d’ingrédients de plus en plus intrigantes, ainsi que de nouveaux substituts d’ingrédients qui sont malsains ou non durables”, disent-ils dans leur déclaration.

Les résultats, publiés plus tôt cette année dans la revue Scientific Reports, sont des suggestions de jumelage qui créent de nouvelles relations entre les composés et les aliments. Petits indices pour développer “de nouvelles techniques de recettes passionnantes”.

FlavorGraph est encadré dans le Initiative gastronomique Sony AI. À la fin de l’année dernière, la division d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique de Sony a annoncé ce projet avec trois domaines clés: l’application de l’intelligence artificielle pour la création de nouvelles recettes, une solution robotique qui aide les chefs en cuisine et une co-création communautaire. initiative.