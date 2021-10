Flavour Flav arrêté pour batterie domestique

Flavour Flav a des ennuis avec la police après avoir été arrêté pour un incident de violence domestique, qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci. TMZ rapporte que l’ancien homme de battage publicitaire de Public Enemy a été amené par la police d’Henderson, dans le Nevada, le 5 octobre pour une accusation de délit domestique.

La police s’est présentée en réponse à un appel concernant des troubles domestiques. La plainte pénale indique qu’une femme prétend qu’elle a enfoncé son doigt dans le nez de la victime, l’a attrapée, l’a jetée au sol et lui a arraché son téléphone des mains. Flav a été placé en garde à vue et incarcéré au centre de détention d’Henderson. L’avocat de la ville a déclaré que Flav était officiellement inculpé de délit de violence domestique constituant de la violence domestique.

Le service de police de Henderson a publié une déclaration à PEOPLE. « [He] a délibérément et illégalement utilisé la force ou la violence contre [the person] », lit-on dans le communiqué.

L’avocat du rappeur, David Chesnoff, a répondu au nom de son client. « dans les cas présumés de violence domestique, il y a souvent 2 côtés à l’histoire et nous expliquerons notre côté dans la salle d’audience et non dans les médias », a-t-il déclaré à TMZ.

1 an plus ,,, beaucoup plus à faire ,,, l’année prochaine, je prie pour que toute ma famille suive le même chemin que je suis ,,,#sobriété #alcoholfree #1yearsober #dontbelievethehype pic.twitter.com/WlDY3wDmLZ – SAVEUR FLAV (@FlavorFlav) 19 octobre 2021

L’arrestation intervient alors que le rappeur célèbre un an sans alcool. Flav a tweeté l’occasion, partageant quelques photos côte à côte de lui-même avec un an d’écart entre les deux. « 1 an plus ,,, beaucoup plus à faire ,,, l’année prochaine, je prie pour que toute ma famille suive le même chemin que moi ,,, », a-t-il écrit à côté d’une note de calendrier, marquant la grande date.

Les fans ont sauté sous le poste, félicitant Flav pour le jalon et partageant leurs propres histoires personnelles. « Bon travail [Flavor Flav] », a partagé une personne. « Je suis sobre depuis 6 ans depuis la naissance de ma fille. La vie peut être belle et heureuse sans substances. Continuez à pousser… chaque jour est un combat. Mais il suffit de se lever et de dire que ces médicaments ne me fouetteront pas un–– aujourd’hui. Et combattez jusqu’à ce que vous n’en puissiez plus… puis recommencez. Félicitations mec. C’est un accomplissement et vous devriez être si fier. Le maintenir!! »