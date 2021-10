Flavour Flav Busted pour batterie domestique! + Aujourd’hui marque 1 an de sobriété pour l’homme exagéré de PE Hype | VIDÉO

Saveur Flav mugshot

*Saveur Saveur s’est retrouvé dans le slammer plus tôt ce mois-ci à la suite d’un incident de violence domestique.

Selon TMZ, le rappeur et star de télé-réalité a été arrêté dans le Nevada le 5 octobre par la police de Henderson. Le cofondateur de Public Enemy a été condamné pour un délit de batterie domestique.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? eh bien, la plainte pénale obtenue par TMZ indique que Flav aurait mis son doigt sur le nez de la victime présumée, l’aurait jetée par terre et lui aurait arraché un téléphone des mains. Le procureur de la ville aurait confirmé que Flavour Flav avait été inculpé de coups et blessures constitutifs de violence domestique.

Cependant, l’avocat de Flavour Flav, David Chesnoff, a déclaré au site d’information que « dans les cas présumés de violence domestique, il y a souvent 2 côtés à l’histoire et nous expliquerons notre côté dans la salle d’audience et non dans les médias ». Aucun autre détail n’a été partagé sur l’incident.

Pendant ce temps, le manager de Flavour Flav a déclaré qu’aujourd’hui, mardi (19/10/21) marquera un an de sobriété de l’alcool pour Flav … et a ajouté que cela faisait 15 mois qu’il avait arrêté de fumer des cigarettes.

Et il y a ça. TMZ a récemment rencontré Flav à LAX où il a exposé ses demandes pour Chuck D et ce qu’il faudrait pour une réunion de Public Enemy :