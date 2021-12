Flavour Flav dit que Giant Boulder l’a presque tué, reconnaissant d’être en vie

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Saveur Saveur dit que sa vie a défilé devant ses yeux la semaine dernière lorsqu’un rocher géant l’a presque écrasé à mort sur la route – et son plat à emporter est … être reconnaissant pour chaque jour.

L’ennemi public nous a raconté coup par coup l’accident bizarre de mardi alors qu’il conduisait de Vegas à LA, et a dû traverser le traître La Tuna Canyon … qui déversait des roches et des débris à cause du mauvais la météo.

Regardez comment FF explique le moment où un rocher de 6 pieds honoré l’avant de sa voiture… on dirait que la chose n’était qu’à quelques centimètres de lui et du véhicule en dessous.

Flav nous dit qu’il est juste reconnaissant d’avoir survécu à l’épreuve, et il fait le point sur les choses qui sont importantes dans la vie … expliquant que les gens devraient traiter chaque jour comme si c’était le dernier, et dire à leurs proches ce qu’ils ressentent pendant qu’ils sont encore là .

Il a également quelques suggestions sur la façon d’éviter ce type d’épave à l’avenir pour les autres conducteurs, et la première chose qu’il veut… glisser vers le bas.

Flav entre également dans ce que l’expérience a fait pour lui spirituellement – et ce qui peut arriver après avoir traversé un événement aussi traumatisant. Surprise… peut-être de nouveaux morceaux !