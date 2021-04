Flecha Valona 2021: favoris, profil et calendrier

20/04/2021

Act. À 10 h 47 CEST

La Flèche wallonne 2021 Il a lieu ce mercredi 21 avril et vous pouvez suivre la course cycliste en direct sur DAZN. En plus de Alexandre Valverde, à leur départ ils seront également présents Tadej Poga & ccaron; ar, Primo & zcaron; Rogli & ccaron; Oui Tao Geoghegan, gagnants des trois grands, et Julian Alaphilippe, le Champion du Monde et double vainqueur à Huy.

La 85e édition de la Flecha Walloon voyagera depuis la ville belge de Charleroi même le légendaire Mur de Huy sur 193,6 kilomètres. Il n’y aura pas de public sur le parcours, pas même dans le dernier kilomètre angoissant qui mène au but dans le Chemin de la chapelle. En haut, les meilleurs du peloton tenteront de remplacer les Suisses du record Marc Hirschi, du Emirats des EAU, vainqueur surprenant en 2020.

Par histoire, Valverde est le favori, détenteur du record avec 5 victoires à Huy. Le Murcien vient d’être septième de la Itzulia et cinquième dans le Amstel Gold Race, avec des sensations qui lui permettent de rêver à un autre exploit. Vous serez le chef de l’équipe téléphonique qui complète Enric Mas, Jorge Arcas, Matteo Jorgenson, Carlos Vérone, Ivan Garcia Cortina Oui Gonzalo Serrano.

Profitez de la Flèche wallonne 2021 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Et aussi par l’histoire, Alaphilippe pourrait donner de l’éclat au maillot arc-en-ciel, puisque le Français a remporté la victoire en 2018 et 2019 d’affilée et arrive pour préparer le compte en attente qu’il aura 4 jours plus tard à Liège. Depuis 2010, un champion du monde n’a pas levé les bras sur Chapel Road. Cette année-là, le protagoniste était Cadel Evans.

Primo & zcaron; Rogli & ccaron;Double vainqueur de la Vuelta et d’Itzulia, il a montré un bon moment de forme à Amstel jusqu’à ce qu’il crevait, et il veut dire adieu au Tour avec une victoire aux essais ardennais. Son compatriote Tadej Poga & ccaron; arVainqueur du Tour de France 2020, il a également de grandes ambitions et sera un double atout avec Hirschi pour la formation émiratie.

La flèche mettra le Ineos avec une équipe puissante dirigée par le Britannique de 21 ans Thomas Pidcock, tout nouveau gagnant du Flèche Brabanzona et deuxième de l’Amstel, seulement battu, en “photo finish” par le Belge Wout van aert, absent cette fois.

La formation britannique élargit ses options avec l’Équateur Richard Carapaz et les britanniques Adam Yates Oui Tao Geoghegan, maillot rose du Giro 2020.

Le parcours est synonyme de Muro de Huy, symbole et légende de la Flèche wallonne, une course née en 1936 et qui concentre l’intérêt dans la seconde moitié avec un circuit raide, sans répit, qui regroupe au total 12 petites ascensions.

La Cota d’Ereffe (2100 mètres à 5,6%), celle de Chemin des Gueuses (1900 m à 6,7%) et surtout l’arrivée mythique dans le Chemin des Chapelles de Huy (1300 m à 9,7%; avec des rampes de 19,3%) décideront, avec leurs deux pas chacun (trois à travers le Mur), un test qui apparaît dans le calendrier du Tour du monde. Los constantes ascensos harán su labor de desgaste, pero el máximo interés se concentra en el último kilómetro, donde juega un papel clave la estrategia por la colocación, especialmente la lucha por afrontar en las mejores condiciones la última curva, donde un último impulso conduce a la gloire.

Derniers gagnants

2020. Marc Hirschi

2019. Julian Alaphilippe

2018. Julian Alaphilippe

2017. Alejandro Valverde

2016. Alejandro Valverde

2015. Alejandro Valverde

2014. Alejandro Valverde

2013. Daniel Moreno

2012. Joaquim Rodríguez