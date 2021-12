Fléchettes: Espérons qu’Eddie Hearn ait raison et que le Championnat du monde atteigne la caisse finale

Le championnat du monde est en cours à Alexandra Palace (Photo: .)

Compte tenu de la récente augmentation des cas de Covid, je conseille à tous ceux qui se rendent au championnat du monde de fléchettes PDC 2022 de se déguiser en chirurgiens.

Ce n’est pas seulement un moyen astucieux de s’assurer que tout le monde apporte un masque, mais un hommage approprié à ceux du NHS qui pourront à peine trouver le temps de regarder une seule étape d’arras pendant la période des fêtes.

Attends une minute! Ce n’est en fait pas une si mauvaise idée. Êtes-vous en train de lire ce Eddie Hearn? Vous pouvez l’avoir gratuitement.

Les fans sont de retour pour le championnat du monde (Photo: .)

Hélas, cela ne ferait pas beaucoup de différence, en raison du nombre de fois où les fans assistant au joyau de la couronne de fléchettes de l’Alexandra Palace de Londres devraient retirer lesdits masques afin de boire les 73 pintes obligatoires par personne.

Évidemment, ce n’est pas une question de rire mais, je pense, si je ne trouvais pas de raison de sourire, je pleurerais probablement.

Quelle que soit la gravité de la variante Omicron – les données scientifiques révéleront tout dans les semaines à venir – le poids des infections laisse d’énormes points d’interrogation sur le calendrier sportif imminent.

Au moment où j’écris ces lignes, d’autres matchs de football de Premier League ont été annulés, certaines équipes décimées et des terrains d’entraînement fermés. Il n’est pas surprenant qu’un nombre croissant de gestionnaires flottent l’idée d’une pause pure et simple.

Le patron de Brentford, Thomas Frank, a dirigé ces appels, affirmant qu’un disjoncteur sportif « donnerait à tout le monde au moins une semaine pour nettoyer et tout faire sur le terrain d’entraînement afin que tout aille bien et que nous brisons la chaîne dans chaque club ».

Personne ne veut cela, mais dans la froide lumière du jour, il est difficile de contester ce qu’il suggère.

Je ne suis pas Chris Whitty, mais l’idée que cela va s’améliorer comme par magie avant que cela ne s’aggrave est aussi logique que de jouer Mo Salah à l’arrière central.

La logique veut que plus de matchs se déroulent plus rapidement que l’Atletico Madrid avec une avance de 1-0, donc un arrêt complet et temporaire pourrait en fait aider à préserver la saison plutôt que de la gâcher.

Un certain nombre de matchs de football de Premier League ont été reportés (Photo: CameraSport via .)

Et en plus, avoir des équipes bricolées avec des réserves et des joueurs de l’académie ne met pas vraiment l’eau à la bouche.

En termes de foules elles-mêmes, tous les sports n’auront qu’à rouler avec les coups de poing.

Pour le moment, les tourniquets cliquent toujours, bien que sous conditions, mais le sport ne sera pas à l’abri de restrictions plus strictes si elles devaient se produire et, au moment où j’écris, j’ai l’impression que tout est à nouveau dans un véritable état de flux.

De retour chez Ally Pally, Eddie Hearn ne le sait que trop bien. En ce moment, les schtroumpfs, les cônes de signalisation et les télétubbies sont de retour. Indépendamment des règles supplémentaires qui pourraient ou non être introduites, il a promis que le spectacle se poursuivrait.

J’espère qu’il a raison. Les fléchettes, un sport d’intérieur, ont très bien réussi à trouver un chemin à travers notre bataille avec cet horrible sac de gènes, donc les doigts croisés, la grande majorité des fléchettes eux-mêmes restent négatifs et peuvent à nouveau offrir le même spectacle sportif scintillant qu’ils font chaque saison des fêtes . Deux jours et je l’adore déjà.

L’année dernière, les fans ont été vaincus après seulement 24 heures et ont raté l’occasion de huer le méchant pantomime Gerwyn Price en route vers son premier titre mondial.

Aimez-le ou détestez-le, il est le joueur en forme et l’homme à battre, quel que soit le nombre de clochards qui restent sur les sièges de l’Ally Pally.

Son léger vacillement au premier tour mercredi donnera du cœur à Michael Van Gerwin et Peter Wright, les deux plus susceptibles de couper les ailes du Gallois.

Hélas, j’avais l’intention d’écrire une chronique entière uniquement sur les championnats du monde PDC de cette année, mais maintenant j’espère juste qu’il arrivera à sa caisse finale.

Le sport, en général, semble s’éloigner de façon inquiétante de ce célèbre vieux chant de « Ici, c’est parti ! » à l’un des « C’est reparti ».

