Fleely prévoit de mettre en place 500 points de charge rapide à courant continu (DCFC)

Fleely étend sa portée EV sur le marché indien et prévoit d’installer 500 points de recharge rapide en Inde sur 1 000 emplacements. L’entreprise prévoit de le faire d’ici la fin de 2022.

Fleely entreprend un projet ambitieux visant à mettre en place 500 points de charge rapide à courant continu (DCFC) dans 1 000 emplacements sélectionnés en Inde. La société prévoit de le faire d’ici la fin de 2022, offrant «l’une des empreintes de chargeur rapide EV les plus grandes et les plus compatibles sur le marché indien», selon la société.

Détenus et exploités par Fleely, les nouveaux points DCFC augmenteront les options de recharge pour les conducteurs de véhicules électriques en s’ajoutant aux stations de recharge existantes de l’entreprise situées dans différents États. Fleely propose des options de franchise pour étendre son réseau dans des villes telles que Hyderabad, Chennai, Mumbai, Bangalore, Pune, Bhopal, Indore, Chandigarh, Kerala, Kolkata, Jaipur, etc.

De plus, l’entreprise s’est récemment engagée à réduire les émissions de CO2 d’ici 2030. Fleely s’est fixé des objectifs de développement durable ambitieux et mesurables dans le cadre de l’engagement de l’entreprise à exploiter une entreprise durable à l’échelle mondiale. Pour aider à relever le défi créé par le changement climatique. Fleely recherche des partenaires de solutions d’énergie renouvelable pour son expansion du réseau de recharge de VE à l’aide de stations de recharge de VE basées sur l’énergie solaire dans le pays. L’entreprise prévoit d’utiliser 50 % d’énergie solaire avec le concept de facturation nette pour offrir un coût plus efficace aux propriétaires de véhicules électriques.

« Fleely a toujours été un leader dans les nouvelles idées et technologies pour mieux répondre aux besoins de nos clients », a déclaré le cofondateur de Fleely, Hemant Kumar. « L’ajout de 1 000 ports de recharge à 750 emplacements Fleely rendra la recharge des véhicules électriques plus pratique et contribuera à accélérer l’adoption plus large des véhicules électriques et des carburants alternatifs. Nous nous engageons envers les communautés que nous servons et à travailler vers un avenir plus durable.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.